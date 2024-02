Hadnagy István szerint, noha ez volt a tervük, egy­előre úgy tűnik, 2024-ben nem tudják megoldani a bővítést, az önkormányzati alárendeltségű hatóságnak is kevesebb pénz jut ebben az évben, de még hosszú az esztendő, lehet változás ezen a téren is. Az intézményvezető rámutatott: a videómegfigyelés a közbiztonság és közúti viszonyok szempontjából is fontos. A város összes ki- és bejáratánál térfigyelő kamerákat helyeztek el az elmúlt évek során, a forgalmasabb részek mindegyikén készül videófelvétel, az Őrkő környéki útkereszteződéseket is kamerával figyelik. Ez utóbbiról gyakran kér felvételeket az állami rendőrség. A kamerák szerepe ugyanakkor helyszíntől függően eltérő, van, ahol inkább a forgalom felügyelése, másutt inkább a közbiztonság miatt helyezték ki ezeket. A Helyi Rendőrség diszpécsere követi a kamerákat, olyan esetekben pedig, amikor a belvárosban valamilyen esemény zajlik, kiemelt figyelmet fordítanak arra a helyszínre.

Hadnagy István arra is felhívta a figyelmet, a rendszer kialakításával az volt a céljuk, hogy biztonságérzetet teremtsenek, ne pedig Nagy Testvért játsszanak. Mivel elkerülhetetlen, hogy egy-egy térfigyelő kamera magánterületre is belásson, az ilyen helyeken a felvételeken kitakarják az ablakokat, udvart, illetve mindazt, ami privát szférának minősül. A törvény úgy fogalmaz, hogy a hatóságnak csak közterületet, a lakosságnak pedig csak a saját területét szabad figyelnie.

A kamerák felvételének minősége kapcsán Hadnagy István elmondta, ez az eszköztől függ. Vannak sötétben és távolról is jó felvételt készítő térfigyelők, de vannak régebbi, egyszerűbb modellek is. Van, ami cserére szorul, az újak kihelyezése kapcsán az állami rendőrséggel egyeztetve döntenek a helyszínről. A cél az, hogy olyan helyen, ahol a szükség diktálja, legyen lehetőségük az események élő vagy utólagos követésére.