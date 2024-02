Gazdát cserél az OTP

Előző írásunk

Amikor a külföldi befektetés kerül szóba, akkor elsőre egy hozzánk érkező beruházás jut eszünkbe. Az kevésbé megszokott, hogy itthoni vállalkozás dönt úgy, hogy más országban bővíti tevékenységét, ott keres piacot termékeinek. Márpedig – ha kevés is –, de van ilyen példa, egy közülük azonban épp itt, Háromszéken. A Bertis csoport ugyanis, amely több mint harminc éve a folyamatos fejlődés-bővülés stratégiáját választva vidékünk egyik meghatározó élelmiszergyártója és forgalmazója, emellett pedig a vendéglátásban is érdekelt vállalkozássá nőtte ki magát, immár Magyarországon is működtet egy logisztikai hálózatot, saját gyártású hústermékeit pedig külön a magyarországi piacra kifejlesztett védjegy, a Székely Csemege név alatt kínálja. És nem kis sikerrel. A Bertis Hungary Kft. névre keresztelt leányvállalat történetéről Berszány Tiborral, a csoport alapító tulajdonosával és – elvégre egy klasszikus családi vállalakozásról van szó – az irányításban a stafétabotot fokozatosan átvevő leányával, Imreh-Berszány Krisztinával beszélgettünk.