Amikor a külföldi befektetés kerül szóba, akkor elsőre egy hozzánk érkező beruházás jut eszünkbe. Az kevésbé megszokott, hogy itthoni vállalkozás dönt úgy, hogy más országban bővíti tevékenységét, ott keres piacot termékeinek. Márpedig – ha kevés is –, de van ilyen példa, egy közülük azonban épp itt, Háromszéken. A Bertis csoport ugyanis, amely több mint harminc éve a folyamatos fejlődés-bővülés stratégiáját választva vidékünk egyik meghatározó élelmiszergyártója és forgalmazója, emellett pedig a vendéglátásban is érdekelt vállalkozássá nőtte ki magát, immár Magyarországon is működtet egy logisztikai hálózatot, saját gyártású hústermékeit pedig külön a magyarországi piacra kifejlesztett védjegy, a Székely Csemege név alatt kínálja. És nem kis sikerrel. A Bertis Hungary Kft. névre keresztelt leányvállalat történetéről Berszány Tiborral, a csoport alapító tulajdonosával és – elvégre egy klasszikus családi vállalakozásról van szó – az irányításban a stafétabotot fokozatosan átvevő leányával, Imreh-Berszány Krisztinával beszélgettünk.

– Milyen igényre volt válasz egy magyarországi leányvállalat megalapítása?

– Berszány Tibor: Az igény régebbi, és elsősorban az a piaci rés szülte, amelyet az oda költözött honfitársaink generáltak. Sokan kerestek meg azzal, hogy hiányoznak az ottani piacról az igazi székely ízek – az erdélyi specialitások, mint például a miccs, egyáltalán: a hazai ízvilág. Akik pedig ide látogattak és megkóstolták valamelyik termékünket, szintén szerették volna, hogy otthon is megvásárolható legyen. Ebből azonban még nem lehet egy gazdasági szempontból is életképes tervet felépíteni. Előzményként mi már régóta próbáltuk a termékeinket különböző formában eljuttatni Magyarországra, van is egy partnerünk, aki mintegy tíz éve forgalmazza a Benedek vagy a Bertis termékeket. Sajnos, ott a forgalom alig növekedett, más forgalmazót viszont nem találtunk. Akkor, mivel nekünk van ebben elegendő itthoni tapasztalatunk, eldöntöttük, hogy a forgalmazást ott is saját kezünkbe vesszük.

– Ez nagybani kereskedelmet jelent?

– Inkább logisztikai központot: bérelünk egy hűtőraktárt, irodát, ahol nincs eladás. Itthonról szállítjuk hetente az elosztó központba, onnan pedig szintén saját eszközökkel a megrendelőkhöz a termékeket. Ahhoz, hogy a nehéz magyarországi piacon láthatóak, megkülönböztethetőek legyünk, szükség volt egy saját, csak ott élő új védjegyre is, így született meg a Székely Csemege brand. Annál is inkább, mert az innen elszármazottak mellett az ottani fogyasztókat is meg akartuk szólítani, ráadásul egy prémium kategóriás, tehát korántsem az olcsósága miatt vonzó termékcsaláddal.

– Van-e már értékelhető tapasztalat, hogyan fogadták a Székely Csemegéket az anyaországban?

– Sokféle tapasztalatról beszélhetünk. Az új védjegynek ugyanis hátránya is van, főként a bevezetés első szakaszában, hiszen nem biztos, hogy az innen elszármazottak azonnal rájönnek, hogy ez Bertis termék. De igyekszünk népszerűsíteni, az egyik kereskedelmi tévécsatornán például az időjárás-jelentést támogató brandként tavaly egész évben reklámoztuk. Kétéves tapasztalatunkat úgy lehetne összefoglalni, hogy – mivel jó minőségű, prémium termékeket forgalmazunk, így az ára is a felsőbb kategóriába tartozik –, ez a szempont a magyarországi fogyasztóknál hangsúlyosabban érződik, mint nálunk. Így az ottani piacvezető termelőkkel vagyunk kénytelenek versenyezni. Nem beszélve az áfakülönbségről, ami itt kilenc, ott huszonhét százalékos, így az árversenyben meglehetősen nehéz pozícióból indulunk.

Imreh-Berszány Krisztina: – Főleg, ha még beleszámoljuk a szállítási költségeket, hiszen ha saját flottával szállítunk a logisztikai központba, onnan pedig tovább a partnerekhez, akkor nehéz egy árversenyben helyt állni. Kilenc munkatársunk dolgozik az ottani cégnél, őket itthon képeztük ki, tehát gyakorlatilag kicsiben ugyanazt csináljuk, mint itthon. Főhadiszállásunk Dunakeszin található, hivatalos weboldalunkon (a bertis.hu-n) pedig egy interaktív térképen minden potenciális vásárlónk megtalálhatja a lakóhelyéhez legközelebbi partnerüzletünket.

– Számszerű tapasztalatok?

Imreh-Berszány Krisztina: – 2021 áprilisában, a járvány miatt nem éppen kedvező időszakban indítottuk a vállalkozást, azóta pedig válság válságot ér, így a vásárlóerő csökkenése, a fogyasztás mérséklődése mind befolyásolta a növekedést. Ennek ellenére a kezdeti néhány száz kilogrammos forgalomhoz képest ma már havi tizenhárom tonnánál tartunk, a tavalyi évben összesen 144 tonnát értékesítettünk. Több mint 250 céggel vagyunk aktív partneri kapcsolatban, rajtuk keresztül mintegy hétszáz üzletbe szállítunk, olyanokba mint a Coop, a Roni, a CBA és a Manna üzletláncok, de további több száz üzlettel, illetve üzletlánccal tárgyalunk, közöttük a Spar Magyarország hálózattal. Ezek mellett idén avattuk fel az első, Székely Csemege brandet hordozó partnerüzletünket Budapesten. Mindez egy folyamat, ami az építkezés időszakában nem hoz a konyhára, inkább egy befektetés a piacba, a brandbe, az ügyfélkör kialakításába.

– Van-e lényeges különbség az itthoni és a magyarországi gazdasági és jogszabályi környezet között?

Berszány Tibor: – Az ottani jogszabályokat meg kellett tanulni, más a rendszer, nem beszélve a szakkifejezésekről. De ottani szakértő céggel, ügyvéddel dolgozunk, nagyon vigyázunk, hogy minden szabályt betartsunk. Ami a gazdasági környezetet illeti, nagy különbség nincsen. Ott is vannak jól fizető cégek, vagy mindig késlekedők, illetve nem fizetők. Ami a kereskedelem terén szembetűnő viszont, hogy sokkal inkább a nagy, multinacionális hálózatok uralják a piacot, sokkal kevesebb a kis, egyedi bolt.

– A növekedéssel nem lehet leállni?

Berszány Tibor: – Nem. Nincs az univerzumban olyan, ami stagnál, akár egy növényre, akár egy olyan élő rendszerre gondolunk, mint egy vállalkozás. Ameddig növekedésben tudsz tartani valamit, amíg van energia benne, addig működik. Ha megállt, plafonálódik, s azután, ha nem kap új energiát, növekedési lehetőséget, már csak lefelé megy. Ezért az egész csoport filozófiája az, hogy velem vagy nélkülem, a fiatal nemezedék bevonásával tovább kell fejleszteni. Hiszen a mi nemzedékünk lassan leteszi a lantot, és nem csak a helyet, hanem a felelősséget is át kell adni a fiataloknak. Mi ezt a folyamatot már el is indítottuk.