Elakadt a választásokkal a koalíció

Az eredménytelenül végződött hétfői tárgyalások után kedd este a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürója úgy döntött, hogy a párt országos tanácsának eredetileg szombatra tervezett ülését (amelynek egyik fő témája a kampánystratégia lett volna) elhalasztják, csak azután fogják megtartani, hogy a koalíciós pártok döntenek az idei választások menetrendjéről. Az alakulat szóvivője, Ionuţ Stroe elmondta, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőivel tárgyaló liberális küldöttség megbízatása változatlanul a 2024-es választások menetrendjének megszabására korlátozódik, és a pénteki napot szabták meg határidőként az ezzel kapcsolatos döntésre. A küldöttségnek sem egy esetleges választási szövetségről, sem közös jelölt támogatásáról nincs felhatalmazása tárgyalni – szögezte le.

Stroe leszögezte: senki sem kényszerítheti a liberálisokat arra, hogy párton kívüli jelölteket fogadjon el, és a pártnak semmit nem kell ajánlania cserébe azért, mert nem kívánja támogatni a PSD elnökjelöltjét. Arra a kérdésre, hogy a párton belüli elégedetlenség a koalíció felbomlásához vezethet-e, a szóvivő azt válaszolta, hogy „elégedetlenségek nincsenek, csak vélemények”. Stroe lényegében Nicolae Ciucă hétfői nyilatkozatát erősítette meg, a PNL elnöke ugyanis az aznapi tárgyalások után úgy vélekedett, hogy amennyiben pénteken sem születik döntés a választások összevonásáról, nincs értelme tovább egyeztetni, hiszen így is túl sok ideje van napirenden ez a téma, egyébbel is kell foglalkozni.

Megszólalt Alina Gorghiu, a PNL egyik alelnöke is, aki azért lát meglehetősen kevés esélyt az önkormányzati és EP-választások összevonására, mert a szociáldemokraták ragaszkodnak egy közös államfőjelölt bejelentéséhez, a liberálisok pedig nem mondhatnak le az önálló államfőjelöltről, mert ezt már tavaly eldöntötték. Azt is elmondta: az első számú opció a tisztségre Nicole Ciucă pártelnök, akinek az volt a megbízatása, hogy a szavazási kedv növelési és a választási költségek csökkentési lehetőségeiről tárgyaljon a PSD-vel. Gorghiu szerint jobb lenne összevonni a választásokat, de ez nem lesz a koalíció szakítópróbája. Vannak azonban olyanok is a PNL-ben, akik szerint ki kell lépni a szociáldemokratákkal alkotott koalícióból, és a nemrég létrejött jobboldali szövetséggel kell együttműködési lehetőséget keresni. A PSD-től való elhatárolódást többek között Florin Cîțu volt kormányfő és Vasile Blaga szorgalmazza, utóbbi kiszivárgott értesülések szerint úgy fogalmazott a keddi ülésen, hogy „szakad az istráng vagy döglik a ló”.

A PSD visszafogottan reagált a koalíciós partner fortyogásaira: Lucian Romaşcanu pártszóvivő kijelentette, hogy a maguk részéről összevonások nélkül is készen állnak a választásokra, de az egyeztetések még folytatódnak. A Buzău megyei szenátor szerint komolytalan hatást keltene, ha egyetlen megállapodással állnának a közvélemény elé: a szociáldemokraták úgy gondolják, hogy a koalíció köteles rögzíteni az idei választások teljes menetrendjét, és csak ezek után dönthetnek az összevonásokról.

Ha a pénteki koalíciós tárgyalásokon nem döntenek másképp, az európai parlamenti választást június 9-én, a helyhatóságit szeptember 27-én, a parlamentit november 17-én, az elnökválasztás első fordulóját november 24-én, a másodikat pedig december 8-án tartják meg.