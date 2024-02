ELMÉLETI VIZSGÁT BÁRHOL. A járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsga elméleti részét az országban bárhol le lehet tenni, ahol erre lehetőség van: a képviselőház döntő házként megszavazta a vonatkozó sürgősségi rendelet módosítását. A cél az elméleti és a gyakorlati vizsga közötti várakozási idő csökkentése. A vizsga gyakorlati részére vonatkozó előírások nem változnak, ezt továbbra is a hivatalosan lakhelyül szolgáló településen lehet csak letenni. (Agerpres)

KI HANTÁZIK? Összevissza nyilatkozik a PSD egyik volt és jelenlegi elnöke. Mircea Geoană (aki jelenleg a NATO főtitkárhelyettese, és toronymagasan vezeti a lehetséges elnökjelöltek népszerűségi listáját) azt állítja, hogy a párt vezetői – élükön Marcel Ciolacu kormányfővel – felkeresték, és felajánlották, hogy induljon a PSD által támogatott függetlenként az elnökválasztáson, véleménye szerint azért, mert a párt saját szavazóbázisán kívül nem számíthat másokra, és az elnökválasztás sikeréhez több szavazat kell. A szociáldemokraták idegesen reagáltak: volt, aki azt mondta, hogy ez a találkozó évekkel korábban jött létre, maga Marcel Ciolacu azonban nem cáfolta tételesen, csak azt vetette oda: utána felhívta Diana Șoșoacăt, hogy kormányfői tisztséget ajánljon neki. Geoană amúgy kétszer, 2011-ben és 2014-ben volt kizárva a PSD-ből, és a pártban nincs nagy hajlandóság a visszafogadására, Ciolacu azonban már többször kijelentette, hogy nem a pártkönyv a legfontosabb. (Adevărul/Spotmedia)

HALÁLRA FAGYOTT MENEKÜLT. Röviddel a katonai behívóparancs kézhez­vétele után szökött át Ukrajnából Romániába az a három ukrán fiatalember, akik közül kettőt a szerdára virradó éjszaka megmentettek a Máramarosi-havasokban a hegyi­mentők. A harmadikra, egy alig 20 éves fiúra halálra fagyva leltek a hegyen szerda reggel egy folyó medrében, nagyon közel ahhoz a helyhez, ahol a másik két férfira rátaláltak. A román hatóságokat az egyikük felesége riasztotta. (Transtelex)

KÉSZEK A SCHENGENI CSATLAKOZÁSRA. Az ország 17 repülőtéri és öt vízi határátkelőjét előkészítették a március 31-től esedékes részleges schengeni csatlakozásra – jelentette ki az országos határrendészeti felügyelőség vezetője. Cornel-Laurian Stoica beszélt arról is, hogy az ukrajnai háború miatt 2023-ban is nagy nyomás alatt voltak a román–ukrán határátkelők, amelyeket a közlekedés gördülékenységének biztosításáért teljes kapacitással működtettek. Külön sávot nyitottak az iratokkal nem rendelkezőknek és kialakítottak három új átkelőhelyet. Tavaly amúgy csaknem 7,6 millió ukrán állampolgár lépte át az országhatárt (mintegy 20 százalékkal többen, mint 2022-ben), közülük 1,4 millióan kiskorúak voltak. Ugyanakkor 4383 ukrán állampolgár illegálisan jutott be az országba, de utólag menedékjogért vagy ideiglenes védelemért folyamodtak a román hatóságokhoz. Ez a szám 10 százalékkal kisebb a 2022-ben jegyzettnél. (Agerpres)