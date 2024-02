Ferenc pápa az üldözött keresztényekről beszélt

A kereszténység kezdetén, a kommunizmus évtizedeiben és ma is a világ számos részén üldözik a keresztényeket hitük miatt – mondta Ferenc pápa a húsvéti nagyböjt időszakát megnyitó audiencián hamvazószerdán.

Ferenc pápa a keresztény egyház első mártírhalált halt tagjaira emlékeztetett. Elmondta, hogy a Szent Péter-bazilika alatt húzódó ókori római temető is a hitük miatt kivégzettek sírjait őrzi. „De ma is a világban számos mártír van, talán több is, mint a kezdetekkor. Nagy a száma azoknak, akiket a hitük miatt üldöznek” – jelentette ki a katolikus egyházfő.

Ferenc pápa egy általa „élő mártírnak” nevezett papot is említett: a 95 éves albán Ernest Simonit, aki huszonnyolc évet raboskodott börtönben a kommunizmus időszakában. Simoni atya az egyetlen, aki még életben van az Albániában meghurcolt katolikus papok közül. A pápa 2014-ben találkozott vele albániai látogatása napjaiban, 2016-ban pedig bíborossá nevezte ki. „Talán a legkegyetlenebb üldöztetést élte át. És ennek ellenére kitartott hitében, és hozzá hasonlóan nagyon sokan ugyanezt teszik. Az egyházért dolgozik csüggedés nélkül” – hangoztatta Ferenc pápa.

Az egyházfő hamvazószerda délutánján stációs körmenetet vezetett a hagyomány szerint a római Aventinus-dombon, amely a Szent Anzelm-bazilikától a Szent Szabina-bazilikáig haladt. A szertartás során hamuval hintették meg a papokat és hívőket. A hamut Olaszországban az előző évi húsvét alkalmából használt és elégetett olajfaágakból nyerik.