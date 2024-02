Előző írásunk

Kevésbé ismert tény, de Kovászna megyének két szenátora van: az egyik az RMDSZ-es Fejér László Ödön, a másik a szintén kézdivásárhelyi lakcímmel rendelkező Ionuț Neagu, aki a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelöltjeként jutott be a szenátusba. A szélsőséges párt képviselője leginkább Facebookon aktív, a megye kétnyelvű helységnévtáblái kapcsán is ott jelentette be kifogásait.