TudnivalÃ³k az elektromos fÅ±tÅ‘testekrÅ‘l /X/

Egyre többen választanak otthonukba elektromos fűtőtestet, azonban mivel a kínálat hatalmas, sokszor nehéz eldönteni, melyik modell lenne a legmegfelelőbb. Ráadásul az egyes darabok különféle funkcióval is rendelkeznek, ezeket is érdemes áttanulmányozni a vásárlás során.

Cikkünkben éppen ezért összegyűjtöttük, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha elektromos fűtőtest vásárlásán gondolkodunk.

Nézzük végig a kínálatot!

Válasszunk egy webáruházat, ahol nagy a kínálat, és nézzük meg, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az egyes fűtőeszközök. A Homelux elektromos fűtőtestjeinek kínálatában hősugárzót, konvektort, fűtőpanelt egyaránt találunk.

Ezek közül is a falra is szerelhető változatok a legkeresettebbek. Ha nem tudjuk, otthonunkba melyik lenne az ideális, kérjük ki az ügyfélszolgálat segítségét.

Tekintsük meg a paramétereket!

Egy jó webáruház honlapján minden fontos információt feltüntetnek a termékről: mekkora, milyen a súlya, színe, miből készült, stb. Az a tökéletes, ha további részletek is olvashatók a működtetéssel kapcsolatban, és még jobb, ha fényképek is segítik a vásárlót a döntésben.

A fent említett webáruház esetében nem lehet okunk panaszra, hiszen a terméklapokon minden lényeges tudnivalót megtalálhatunk. Itt el lehet olvasni, milyen extrákkal vannak felszerelve az egyes elektromos fűtőtestek, így könnyen el tudjuk dönteni, melyiket válasszuk otthonra. Nézzünk néhány lehetőséget!

Nyitott ablak érzékelése

Költséghatékonyságot növelő funkció, ha egy fűtőtest rendelkezik nyitott ablakot érzékelő szenzorral: ez esetben magától leáll, nem növeli tovább az áramszámlát feleslegesen. Beállíthatjuk, hogy hány Celsius-fok esése után kapcsoljon ki a panel, illetve azt is, hogy mikor kapcsoljon vissza.

Felesleges működtetni a készüléket, ha épp szellőztetünk, ezzel a funkcióval pedig elérhető, hogy az energiahatékonyság teljesüljön.

Időzítés

Egy másik remek dolog, ha időzítővel is rendelkezik az elektromos fűtőtest: így beállíthatjuk, mikor induljon el a fűtés, mikor kapcsoljon le. Nem kell egész nap működtetni a készüléket, előre beprogramozhatjuk, hogy hazatérésünk előtt kezdjen csak fűteni, ezáltal jó meleg szoba várjon minket.

Wi-Fi funkció

A Wi-Fi-vel is szabályozható elektromos radiátorok, panelek igényeink szerint teljesítenek: ha eltérő időpontokban érünk haza, akkor ilyet célszerű választani, hiszen akár a munkahelyről való indulás előtt egy gombnyomással megadhatjuk, hogy kapcsoljon be a fűtőtest. Ezzel is kíméljük a pénztárcánkat, csökkentjük a rezsiköltségeket.

Gyerekzár

Sok esetben a gyerekzár is hasznos lehet: ez megakadályozza, hogy a kisebb gyermekek megnyomjanak valamit a paneleken. A csöppségek nem tudják így módosítani a beállításokat sem direkt, sem véletlen.

IP védelem

Még egy fontos dolgot nézzünk meg a vásárlás előtt: ez pedig az, hogy a készülék mekkora IP védelemmel van ellátva. Fürdőszobába csak olyan elektromos fűtőtestet válasszunk, amely kellően biztonságosan működtethető ebben a helyiségben. (X)