A fél egyre meghirdetett csütörtöki közös olvasás, a kedvenc vagy éppen aktuális olvasmányok bemutatásának lehetősége viszonylag sok diákot vonzott pedagógusaikkal együtt a főtérre. A könyvtár munkatársainak buzdítására a gyermekek még táncra is perdültek, magasba emelve könyveiket, majd a közeli kávézók teraszán telepedtek le, lapozták, betűzgették, érdeklődve vették szemügyre egymás köteteit: a magyar népmeséktől a Grimm fivérekig, Pitypang és Lili történetéig, a Gárdonyi Géza műveire épülő olvasókönyvig sokféle címet olvashattunk a fedőlapokon. Berde Imola, a Református Kollégium elsőseinek tanítónője érdeklődésünkre a megyei könyvtár gyermekeket célzó programjairól szólt. Úgy véli, sikeres kezdeményezésekkel a tanítók munkáját is segítik, iskolai programjai­val az olvasóvá nevelésben vállal igen fontos szerepet az intézmény. Diákjaival rendszeresen felkeresik a könyvtárat, részt vesznek a kínált programokban, s azt tapasztalja, hogy az ott megismert kötetek, történetek is elindítják a gyermekekben az érdeklődést az olvasás iránt, ugyanakkor sikerélményt nyújtanak, lehetőséget arra, hogy más közegben is találkozzanak a betűk izgalmas világával, információforrásként tekintsenek a könyvekre.

Nem csak tanulók, a könyvtár dolgozói, járókelők, fiatalabb és idősebb érdeklődők is csatlakoztak a tegnapi villámcsődülethez. „Bennünket gyermekkorunkban az olvasásra neveltek, így az életünk részévé vált” – jegyezte meg érdeklődésünkre Mihály Judit, aki a Gabriel García Márquez életének utolsó időszakát feldolgozó könyvből olvasott a főtéren. Elismerte, bár könyvtárba ritkábban jár, könyvet azonban vásárol, és van, akinek továbbadni a családban az olvasás szeretetét. „Úgy nőttünk fel, hogy a könyv az alap, rendszeresen olvastunk és olvasunk, nem is akarjuk abbahagyni” – fűzte hozzá Kosza Rozália nyugdíjas pedagógus, aki egy, a Böjte Csaba atya életéről szóló könyvvel kapcsolódott be a megmozdulásba. A közelükben karácsonyi történeteket olvasgató fiatal hölgy lapunknak azt mondta, számára az olvasás lehetőség arra, hogy „elmeneküljön a valóság elől”.

Az általános tendencia az, hogy elvonódik a figyelem az olvasásról, másrészt nagyon drágulnak a nyomtatott könyvek, éppen ezért kézenfekvő megoldás a könyvtár – fejtette ki lapunknak Szonda Szabolcs, a megyei könyvtár igazgatója. Törekszenek lépést tartani mindazzal, ami érdekes lehet, kollégái követik a fontos megjelenéseket, igyekszenek beszerezni, amit csak lehet, és erre általában rendelkezésre állt a szükséges keret. Az utánpótlás-nevelés jegyében számos programot szerveznek gyermekek, fiatalok számára, ez pedig „hosszú folyamat, olyan építkezés, amelyben sok az ismeretlen is” – ismerte el, azonban úgy értékelte, „jó az irány, konstans az érdeklődés, és egyre értőbb az olvasói tábor”. Rámutatott, a megjelenésekre a gazdagság a jellemző mind a magyar, mind a román irodalomban, egyre több a jó könyv, és a témák is változatosak. „Érdemes a könyvtár felé fordulni, úgy képzelem, hogy egyfajta béke szigete vagyunk, amely a léleknek is tud adni, nem csak az értelemnek értelmes időtöltést” – fogalmazott az intézményvezető.

Előző év végén 8310 beiratkozott olvasó szerepelt a megyei könyvtár nyilvántartásaiban, ennek mintegy fele aktívnak mondható olvasó. A könyvtárhasználati látogatások száma tavaly elérte a 47 ezret, ami mintegy 75 ezer egyéni könyvtárhasználati tranzakciót (kölcsönzés stb.) jelent. Ez mindenképp javulás a járvány idején tapasztalt 20 százalékos visszaeséshez képest – értékelte Szonda Szabolcs.