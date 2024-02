A jó szereplés és a tisztes helytállás reményében utazott Temesvárra a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, amely ma 17.30-tól a helyi CFR együttesét próbálja újra meglepni. Mint ismeretes, a két alakulat odavágóbeli mérkőzését a nagyot küzdő és kőkeményen védekező sepsiszentgyörgyi fiúk húzták be, miután egy óriási taktikai csata végén és Papp László remek védéseinek köszönhetően 1–0-ra nyerték meg a Szabó Kati Sportcsarnokban lejátszott találkozót. A zöld-fehérek mai vendéglátói az élvonalbeli pontvadászat előző fordulójában 2–1-re diadalmaskodtak az FK Székelyudvarhely otthonában, míg a Sepsi-SIC 5–3-ra elvesztette a Galaci United elleni kiszállását. A bánságiak 13 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella második helyéről várják a kora esti párharcot, míg a háromszékiek eddig 9 sikert, 1 döntetlent és 6 kudarcot könyveltek el.

„A temesvári együttes biztos második az alapszakaszban, és a rájátszásban is szerepel. Nehéz meccsünk lesz ellenük, még úgy is, hogy itthon megleptük őket. Most is úgy fogunk pályára lépni, hogy első a tisztes helyállás, és mindenképp borsot akarunk törni az orruk alá. A Galac ellen mutatott nagyszerű játék önbizalmat ad a csapatnak, és ha egy olyan jó alakulat ellen sikerült összehozni egy remek meccset, most is meg szeretnénk ismételni ezt. Sajnos, Csog és Dospinescu nélkül utazunk Temesvárra: előbbi sérült, utóbbi pedig munkahelyi kötelezettségek miatt hiányzik” – nyilatkozta érdeklődésünkre Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.

Az eddigi eredmények: Mausoleul Mărăşeşti–Déva VSK 3–5, Luceafărul Buzău–Simándi Sólymok 8–2. A West Déva–Galaci United mérkőzést nem játszották le, mivel a hazai csapat nem biztosított orvosi asszisztenciát a találkozóra, és emiatt várhatóan zöldasztalnál elveszti a párharcot. A további program (ma): Temesvári CFR–Sepsi-SIC (17.30 óra), Marosvásárhelyi VSK–FK Székelyudvarhely (18 óra).

A rangsor: 1. Galac 46 pont, 2. Temesvár 40 p., 3. Dévai VSK 36 p., 4. Székelyudvarhely 31 p., 5. Sepsi-SIC 28 p., 6. Mărăşeşti 19 p., 7. Buzău 18 p., 8. Marosvásárhely (45–79) 9 p., 9. West Déva (54–129) 9 p., 10. Simánd 6 p.