Átvette igazgatói kinevezését Papp Adolf

Az ötszázhuszonöt alkalmazottal működő, harmincnégy egységben szociális szolgáltatásokat biztosító intézmény élére kinevezett Papp Adolf több mint harminc éve dolgozik szociális területen, főként közigazgatási intézményeken kívül, az elmúlt tizen­nyolc esztendőben a Kovászna Megyei Vöröskereszt igazgatói feladatát látta el. Tamás Sándor szerencsésnek tartja, hogy Papp Adolf ismeri a másik oldalt is, hisz amint mondta, az állam, az önkormányzatok és a hozzájuk tartozó intézmények nem mindig tudnak minden szociális feladatot ellátni. Ezért tartotta és tartja fontosnak továbbra is a megyei önkormányzat, hogy támogassa a civil szféra szociális tevékenységeit – mondotta. „Bonyolult és összetett rendszerről van szó, és nem csak törvény adta kötelességünk, hanem lelki, becsületbeli kérdés is, hogy az elesett emberekkel, a rászorulókkal, az árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozzunk” – hangsúlyozta Tamás Sándor. Az elnök megköszönte Szász Katalinnak, az intézmény gyermekvédelmi igazgatójának, hogy Vass Mária tavaly szeptemberi nyugdíjba vonulása óta ellátta a felnőtt- és gyermekvédelem mindkét ágazatának irányítását, és megemlítette, hogy eddig két igazgatója volt az intézmények: öt évig Herbszt István alapító igazgató, majd húsz esztendeig Vass Mária.

A kinevezés, beiktatás alkalmából Papp Adolf elmondta: a feladatokat igyekszik úgy végezni, hogy a pénzügyi, szociális, politikai környezetben minden szolgáltatás terén a legtöbbet nyújtsák az arra rászorulóknak.