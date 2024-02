Az elmúlt tizenöt esztendőben az említett cég két-három évente végzett reprezentatív felméréseket, így nemcsak a pillanatnyi helyzet, de folyamatok és trendek is vizsgálhatóak – derült ki. Tamás Sándor szerint kitartó, következetes munkára volt szükség, hogy visszanyerjék a háromszékiek bizalmát, „hosszútávfutásra”, hogy a 2008-as 57 százalékos támogatottságot mára ismét 82 százalékra növelje az RMDSZ. Ehhez kellett a települések folyamatos és látványos fejlesztése, de az is, hogy a magyar–magyar párbeszéd szempontjából is „a béke szigete” legyen Háromszék, ahol sikerült összefogásra bírni a különböző magyar szervezeteket, és ezt kívánják folytatni 2024-ben is – fogalmazott az elnök.

A visszanyert bizalmat igazolja az is, hogy miközben a megkérdezettek 77,8 százaléka úgy véli, Romániában a dolgok rossz irányba haladnak, 62,3 százalék szerint a településen, ahol él, jó irányú a fejlődés. 2008-ban a kérdezettek alig 37 százaléka vélekedett így az utóbbiról. A jó irányt jelzi az is, hogy jelenleg a kérdezettek 67 százaléka elégedett életkörülményeivel és 12 százalék azok aránya, akiknek nem elegendő a jövedelmük. 37,8 százalék azt nyilatkozta, beosztással, de kijön keresetéből, 43,4 százalék elfogadhatóan él, 6,8 százalék anyagi gondok nélkül.

Érdekes, de nem meglepő adat, hogy a megkérdezettek leginkább a magyar kormányban bíznak (83 százalék), ezt követően pedig a helyi önkormányzatokban (73 százalék). Az Európai Unió 31 százalék, a NATO 27 százalék bizalmát élvezi, és a sor végén kullognak a román állam intézményei: 18 százalékkal az elnök, 17-tel a kormány, 15-tel a parlament.

A háromszéki politikusok közül a legismertebb Tamás Sándor (92 százalékkal, kedvező a véleménye 77 százaléknak), akit Antal Árpád (88,9 – 88,3) és Bokor Tibor (46,4 – 37,7) követ. A lista végén Gál Károly képviselő szerepel 15 százalékos ismertséggel és 11 százalékos tetszési indexszel.

Az idei választások közül a legfontosabbnak az önkormányzatit tartják a megkérdezettek, és a részvételi szándék is ennél a legmagasabb, 57 százalékos. 81,9 százalék az RMDSZ-re szavazna, 7,9 százalék az EMSZ-re, 1,2 százalék a Magyar Polgári Erőre.

A kérdezettek 73 százaléka úgy véli, az Európai Unióban a dolgok rossz irányba haladnak, nagy többség szerint az erdélyi magyarság nem számíthat az EU védelmére, de ennek dacára 77,7 százalék szerint fontos, hogy legyen képviselőnk az EP-ben.

Sepsiszentgyörgy lakóinak adat­sorában külön szerepelnek a román véleménymondók. A kérdezett magyarok 71 százaléka, a románok 68 százaléka véli, hogy a városban jó irányba haladnak a dolgok. 2008-ban 71 százalék rossz irányt jelölt meg, ugyanannyi, mint amennyi most jónak nevezte azt. Az RMDSZ-re a magyarok 82,7 százaléka szavazna (a románok 7,3 százaléka), az EMSZ-re 6,5 százalék. Antal Árpád polgármester újraválasztását a magyarok 73 százaléka, a románok 36 százaléka támogatná.

Kézdivásárhelyen is javult a közhangulat, 2008-ban csak 20 százalék vélte, hogy jó irányba halad a város, ma 45 százalék, igaz, ugyanekkora azok aránya is, akik szerint rossz az irány. Ennek dacára a kérdezettek 80 százaléka az RMDSZ-re szavazna, 16 százalék az EMSZ-re. A nyilatkozók 66 százaléka elégedett, 31 százaléka elégedetlen Bokor Tibor polgármester munkájával.

Baróton is javult a közhangulat, de ott továbbra is csak 42 százalék vélekedik úgy, hogy fejlődött a város (2011-ben ez az arány 11 százalék volt), 56 százalék nemmel válaszolt erre a kérdésre. Az irányt 34 százalék véli jónak, 62 százalék rossznak, de az RMDSZ támogatottsága 82 százalékos, az EMSZ-é alig 9, a jelenlegi polgármester tevékenységével pedig 61 százalék elégedett.

Kovásznán is számottevő az elégedettség, 76 százalék szerint jó irányba halad a város, a megkérdezett magyarok 92 százaléka az RMDSZ-re szavazna, 3 százalék az EMSZ-re, Gyerő József polgármester tevékenységével 92 százalékuk elégedett.

A felmérést 2023. szeptember 21. és október 13. között végezték személyesen, 1877 fős reprezentatív mintán. Elsősorban a megye városaira fókuszáltak, de 609 falun élő is szerepelt a kérdezettek között. Sepsiszentgyörgyön 658 fős volt a mintavétel, 200-an közülük román nemzetiségűek. A hibahatár 3–7 százalék között mozog.