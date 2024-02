Elismerés Bartha János mezőgazdasági mérnöknek

Következő írásunk

Az elmúlt héten, február 12–18. között zajlott a házasság hete, melyet Sepsiszentgyörgyön is megtartanak évről évre februárban, Bálint-nap környékén. Amint az idei rendezvénysorozat mottója is jelzi, a házasság egy olyan intézmény, mely csak „állandó megújulásban” tud jól működni, de ez a megújulás csak meghatározott keretek között értendő. A rendezvény programja csak részben változott az elmúlt évekhez képest, és a résztvevők között is voltak ismerős párok, akik visszajárnak töltekezni, kapcsolatukat erősíteni.