Tetemes bírság visszaszolgáltatás-késleltetésért

Számos településen ma is gondot jelent a visszaszolgáltatási folyamat. Albert Levente felvétele

Az ügy 2022 nyaráig nyúlik vissza, amikor az ANRP csapata a rétyi önkormányzatnál végzett ellenőrzést, amely során – a jegyzőkönyv tanúsága szerint – megállapították, hogy a polgármester, aki a jogszabályok értelmében a helyi föld­osztó bizottság vezetője, több éven keresztül nem tette meg a szükséges lépéseket, erőfeszítéseket a tulajdonjog rendezése (visszaállítás, elutasítás vagy kártérítés) érdekében összesen 270 beérkezett igénylés esetében. A hatóság fő megállapításai szerint – melyek az alapfokú bírósági ítéletben is szerepelnek – Dombora Lehel öt éven keresztül, 2017 elejétől egészen az ellenőrzés pillanatáig nem rendezte a tulajdonjogát több igénylőnek, nem intézkedett a birtoklevelek kibocsátása érdekében, illetve 44 esetben a kártérítési igényeket sem továbbította az illetékes hatóságoknak. A helyszíni szemle, a bekért dokumentumok, valamint az önkormányzat által ismertettek értelmében a hatóság húszezer lejjel sújtotta a polgármestert. A bírságról, annak mértékéről (10 és 100 ezer lej között) a 2013/165-ös törvény rendelkezik, az idevágó 36-os cikkely i alpontja a visszaszolgáltatást késleltető, gátoló bizottsági tagok elleni pénzbüntetésről szól. Ez a később több rendben is módosított jogszabály a visszaszolgáltatási folyamat felgyorsítása érdekében született.

A hatósági jegyzőkönyv birtokában Dombora Lehel a Sepsiszentgyörgyi Bírósághoz fordult, annak érvénytelenítését kérte. Az alapfokú ítélőszék tavaly május 3-án hirdetett ítéletet, melyben megalapozatlannak minősíti az elöljáró keresetében és a per során felhozott érveket, s helyben hagyja a hatóság döntését, azaz maradt a 20 ezer lejes bírság.

A bíróság az ítélet indoklásában – amely lapunk birtokába jutott – egyebek mellett megállapította, hogy nem helytállóak a polgármester érvei. A bíró szerint nem hivatkozhat arra, hogy a hivatal több éven keresztül nem rendelkezett topográfussal, így nem tudta megméretni, hogy mennyi föld- és erdőterület áll a rendelkezésükre, ezért nem tudták rendezni a függőben lévő igényléseket. Az az érv sem állja meg a helyét, hogy a bírság mértéke aránytalan a tett súlyosságához képest, amint az sem, hogy a hatóság törvénysértő módon állapította volna meg a pénzbüntetést. Az indoklásban azt is leszögezik, hogy a felelősség ilyen esetben nem a polgármesteri hivatalra hárul, mivel annak nincs jogi személyisége, csak egy végrehajtó szerv, ám az intézményt a polgármester képviseli, és a földosztó bizottságot is ő vezeti. A törvény pedig természetes személyekről rendelkezik, akik e két entitást képviselik, és akik ellen el lehet járni, ez esetben az elöljárókról van szó, minden település esetében. Az indoklásban ugyanakkor az is szerepel, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem bizonyítható, hogy a bírság kiszabása után az önkormányzat több erőfeszítést tett volna a földügyek rendezése érdekében.

A bíróságok portálján fellelhető adatok szerint Dombora Lehel az alapfokú ítélet ellen fellebbezett a Kovászna Megyei Törvényszéknél. Az ítélőszék hétfőn kihirdetett ítélete szerint a felére, azaz 10 ezer lejre csökkenti a bírságot, az alapfokú döntés többi részét pedig helybenhagyja. Mivel jogerős ítéletről van szó, további jogorvoslatra Romániában nincs lehetőség, a bírságot ki kell fizetni.

Lapunk megkeresésére a külföldön tartózkodó Dombora Lehel közölte, az újabb ítélet indoklásának kézhez vétele előtt túl sok részletbe nem szándékszik bocsátkozni. Az már biztos, kérni fogja, hogy több részletben törleszthesse a 10 ezer lejt, mivel ez bőven meghaladja polgármesteri havi jövedelmét. Ami az ítéleteket illeti, az elöljáró igazságtalannak tartja mind az alapfokút, mind a fellebbvitelit, mivel úgy véli, ilyesmiért az ország összes polgármestere „zsinórban kaphatná a bírságokat”, ugyanis nincs olyan község vagy város, ahol minden visszaszolgáltatási igényt rendezni tudtak volna. Dombora Lehel szerint a dühítő az egészben, hogy negyedik éve csak a földekkel-erdőkkel foglalkoznak látástól vakulásig, s ennek ellenére ez a végeredmény.

Mint ismert, Réty az egyetlen község Háromszéken, mely több mint két év alatt végigvitte az országosan meghirdetett úgynevezett ingyenes telekkönyvezési programot. Az elöljáró korábban lapunkkal azt közölte, hogy az új, pontos adatok a függőben lévő visszaszolgáltatások rendezését is lehetővé teszik.