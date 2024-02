Noha több tényezőtől is függ, de megvan az esély arra, hogy a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban zajló három nagy beruházás (építkezés, korszerűsítés) idén lezáruljon – vélik Kovászna Megye Tanácsának vezetői. Bonyodalmat egyebek mellett az okoz, hogy a beruházásokat külön forrásokból fizetik, az új tüdőkórház építése nem függ a megyei önkormányzattól, a régi kórházépületnél a kormány hajlandósága a meghatározó, míg a sürgősségi osztály új épületénél műszaki gondok miatt megkéstek a munkálatokkal.

A megyei önkormányzat idei költségvetése kapcsán szervezett beszélgetésen lapunk kérdésére Tamás Sándor elnök és Henning László alelnök elmondta, hogy a tüdőkórház esetében, noha a múlt év végén leállt a munka, a jelek szerint rendeződtek a problémák, mert a kivitelező ismét nekilátott. Mint ismert, ez a fejlesztés az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül történik, teljes egészében az állami vállalat rendezi. Tamás Sándor emlékeztetett, az új tüdőkórházra már régóta szükség van, hiszen az osztály és járóbeteg-rendelő is két teljesen alkalmatlan, leromlott állapotú ingatlanban működik, ezek egyike még a 19. század végén épült, teljesen más céllal.

Szintén lapunk kérdésére a sürgősségi osztály új épülete kapcsán az elnök elmondta: sajnos, ebben az esetben egy olyan kivitelezőt fogtak ki, amellyel elég sok gondjuk akadt, műszaki problémák is előálltak. Hennnig László szerint maga az épület 98 százalékban kész, az eszközök, berendezések, felszerelések, műszerek kb. felét beszerezték, a többi hamarosan érkezik. Az épületet három hónap múlva biztosan átvehetik, ezt követi az eszközök beszerelése, majd az akkreditálási folyamat. Reményeik szerint idén sikerül mindennek a végére jutni.

Végül a belgyógyászati osztálynak is otthont adó régi kórházépület kapcsán – mely hosszabb ideje építőtelep és alaposan megnehezíti az ott működő osztályok mindennapjait – felvetésünkre elmondták, jelenleg a kormánnyal állnak harcban, mivel a forrásokat Bukarestnek kellene biztosítania. Megközelítőleg 26 millió lejre van még szükség. Henning László szerint, ha a pénzt megkapják, akkor idén be lehetne fejezni ezt a munkálatot is.