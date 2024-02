A nagy összevonás és a kockázat

Ám ez csupán a hab a tortán, valójában a nagy lépést a két választás összevonása jelenti, ami szintén eme érdekházasság hozadéka: a június 9-i európai parlamenti választásokkal egy időben tartanák az önkormányzati választásokat is, utóbbira csak szeptemberben került volna sor. Minden jel szerint, e nagy napon végre megegyeznek a két választás összevonásában. Mely azért is fontos, indokolta tegnap Marcel Ciolacu kormányfő és szociáldemokrata pártelnök, hogy háttérbe szorítsák a szélsőségeseket.

Nem elhanyagolható szempont, ennek ellenére mégsem téved az avatott hírolvasó, aki ezt az egyeztetésfolyamot inkább szappanoperához hasonlítja. Némiképp kilóg ugyanis a lóláb, a két választás összevonása ugyanis főként a liberálisok érdeke, nekik igazából sem húzóemberük, sem markáns arculatuk nincs, Klaus Iohannis árnyékában földközeli állapotban rekedtek, s a folyamatos népszerűségvesztést ezzel az összevonással is ellensúlyozni kívánják, mert az EP-választásokon magát a pártot értékelik a szavazók. Sokáig úgy tűnt, a szociáldemokraták időhúzásra játszanak, támogatottságukkal ezt akár meg is engedhetik maguknak. Ám hogy a mostani közös EP-lista jelent-e közös államfőjelöltet, az egyelőre kérdéses, erről a júniusi választások után döntenek.

És hogy miért éppen szerda? Azért, mert a liberális pártelnök, Nicolae Ciucă hétfőn és kedden Spanyolországban dolgozó románok kegyeit kereste. Persze, Ciolacu ebben is megelőzte, ő már a múlt héten olaszországi honfitársaival találkozott, mindenféle jót ígérve nekik, sőt még bocsánatot is kért tőlük azért, mert a romániai viszonyok miatt vándorbotot kellett ragadniuk. Valójában mindkettejük mediterrán kalandozása politikai célzatú, mind Olaszországban, mind Spanyolországban tekintélyes romániai közösség él és dolgozik, s bizony szavazataikért folyik a harc.

Ma tehát tartanak még egy utolsó egyeztetést a két párt vezetői, majd együtt elzarándokolnak Iohannis hivatalába, hogy adja áldását e frigyre. És végül, ha minden az elképzelések szerint alakul, bejelentik a két párt összefésült politikai programját, mely nyilvánvalóan csak a közös EP-listára vonatkozik. Az önkormányzati tisztségekért külön-külön csatáznak majd, legfennebb néhány közös jelölt állítása várható problémásabb településeken. És noha egy napon zajlik majd a két voksolás, azért jól el kell majd magyarázni, miért is pecsételnek az eddiginél több ívre, s hogy a polgármesterjelöltet véletlenül se tévesszék össze a brüsszelivel. Ez főleg vidéken, kevésbé iskolázott szavazók esetében okozhat fejtörést, ráadásul a halmozott szavazólapok miatt akár növekedhet az értetlenül, összevissza pecsételők száma is. Vagyis a nap végén több lehet az érvénytelen szavazat. Miként az sem elhanyagolandó, hogy a választóknak egyidejűleg két teljesen különböző kérdéskörben kell véleményt nyilvánítaniuk, s az azt megelőző kampány nemcsak rövidebb, hanem összemosottabb is lesz.

Persze mind Ciolacu, mind Ciucă tábora tisztában lehet azzal, hogy kockázat nélkül nincs győzelem, ám e pillanatban annyira fontos számukra a győzelem, hogy kockázati tényezőkkel jóformán nem is törődnek.

Borítókép: Marcel Ciolacu és olasz kollégája, Georgia Meloni. Korábban kevesen fogadtak volna a két, teljesen különböző politikai irányultságú politikus kézfogására. Fotó: gov.ro