Ha új vonórúdra van szükség, akkor milyet válasszunk? /X/

Ez egy olyan kiegészítő, amire bizonyos helyzetekben, munkaterületeken sűrűn szükség lehet. Ezért is kell alaposan átgondolni, hogy mégis milyet rendelünk. Egy egyszerű eszközről beszélünk, viszont az egyes kialakítások között rengeteg különbséget lehet felfedezni, ezért is érdemes átnézni az összes elérhető lehetőséget.

Vonórúd többféle méretben

A vontatórudakkal kapcsolatban két fő paraméterre kell odafigyelni. Az első a hossza, ami lehet akár 2000 mm és 3100 mm is. A második pedig a teherbírása, hogy hány tonna terhet képes megmozgatni. A Weber Autotechnik vonórúdjainak kínálatában garantáltan megtalálhatjuk az ideális kialakítást, mivel széles választékkal rendelkeznek. Kezdjük a hossz fontosságával. Ez azért is kritikus kérdés, mert manőverezésnél, kanyarodásnál nem mindegy, mennyire van messze vagy éppen közel a vontatott kocsi, pótkocsi, áru. Ha túl közel, akkor az akadályozhatja a műveletet. Ha pedig távol, akkor könnyedén kilenghet, ami akár balesetveszélyes is lehet.

Az általános ajánlás az, hogy minimum 2500 milliméteres vonórudat válasszunk, de ez természetesen attól is függ, hogy pontosan mit akarunk vontatni. Ez ugyanúgy hatással van a teherbírásra is. Van olyan vonórúd, ami “csak” 4,6 tonnát képes magával húzni. Ezt pótkocsikhoz, személyautókhoz ajánlott használni. Viszont igazi “szörnyetegek” is elérhetőek, amelyek már 32 tonnával is könnyedén megbirkóznak. Ezzel már szinte bármit meg lehet mozgatni, egyáltalán nem kell amiatt aggódni menet közben, hogy a rúd megadja magát.

Harmadik tényezőként még érdemes megemlíteni az anyaghasználatot, mivel ez is befolyásolja azt, hogy a vonórudat hányszor lehet használni. Ma már mindegyik olyan anyagból készül, amivel hosszú távon sem kell tartani attól, hogy probléma adódik a rúddal.

Nem egy hétköznapi eszköz

Az igazi monstrumok, amelyek már 16-32 tonnát is képesek magukkal húzni, nem éppen olyan eszközök, amelyek minden család garázsában szükségesek. A nagy teherbírású változatokat általában haszongépjárművekhez vagy nagyobb gépekhez használják ipari környezetben. Ott viszont napi szinten, ezért is érdemes gyakran tartalékot is beszerezni belőle, hogyha az aktuálissal éppen valami probléma adódik (vagy egyszerűen foglalt), de sürgős vontatásra van szükség, akkor ne kelljen sokat várakozni.

Szerezzük be a megfelelő helyről!

Ma már külön erre területre specializálódott oldalakkal is találkozhatunk. Érdemes ilyen helyről megrendelni a vonórudat, mivel így garantáltan nem lesz problémánk a termék minőségével. Ha nem tudjuk, hogy pontosan melyik kialakítás, hossz, teherbírás lenne az ideális számunkra, akkor nyugodtan vegyük fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki minden kérdésünkre választ fog adni. A vonórúd egy nagyon egyszerű eszköz, amit könnyen lehet használni, viszont a vontatások során nagy felelőség hárul rájuk, ezért sem mindegy, hogy végül melyiket választjuk.