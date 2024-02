Idén mindenképp lebontanák a Bodok Szállót

Amint arról beszámoltunk, a bontás műszaki terve még tavaly tavasszal elkészült, ebben szerepeltek azok az utólag kiderült részletek – mint a területen található transzformátorház, valamint egy földalatti üzemanyagtartály és egy ülepítő –, melyek miatt késett a véglegesítés. Az iratcsomó több oknál fogva végül csak most került a tanács elé, melynek tagjai ellenvetés nélkül elfogadták. Antal Árpád egy nemrég tartott sajtóértekezletén beszélt arról, hogy ha semmilyen komolyabb akadály nem merül fel, akkor a bontás még idén megtörténhet. A polgármester azt is felidézte, pár évvel ezelőtt már egyértelművé tették, hogy az egykori szállodaépülettel nincs, amit kezdjenek, le kell bontani, és helyére egy kulturális központ kerül. Azt is elmondta, hogy a koronavírus-járvány, valamint a szomszédos országban zajló háború és következményei hátráltatták a terveiket, de nem mondtak le a központ megépítéséről. Ennek egy következő lépése, hogy idén nemzetközi pályázatot írnak ki a létesítmény megtervezésére.

Ami a szállodaépület bontási tervének késlekedését illeti, Antal Árpád elmondta, megvárták, amíg minden részlet tisztázódott, a felmerülő gondokra találnak megoldást, és csak ezt közvetően terjesztették a teljes iratcsomót a testület elé.

Lapunk megkeresésére a tanács­ülést követően Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, nagyon szeretnék, ha idén megvalósulna a bontás, a licitet előkészítik, kibocsátják a bontási engedélyt, időközben a transzformátorház elköltöztetéséhez szükséges további lépéseket is megteszik (az engedélyezés megvan). Elviekben nem kellene újabb meglepetés érje őket, így ha a közbeszerzés gond nélkül lezajlik, akkor idén valóban le lehet bontani a szállodaépületet. Ami a költségeket illeti, tavalyi becslésük, mely szerint a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő 3,5 millió lejnek közel a kétszeresére ugranak a kiadások, elég pontosnak bizonyult. A tanácsülésen elfogadott bontási terv szerint valamivel több mint 6,8 millió lejbe kerül az egész.

Amint arról többször beszámoltunk, az egykori Bodok Szálló lebontását már hosszabb ideje tervezi az önkormányzat. Az elhanyagolt épületet a város évekkel ezelőtt megvásárolta, majd értékesíteni próbálták, ez azonban többszöri nekifutásra sem sikerült. 2020 februárjában jelentették be, hogy lebontják a volt szállodát, és a magyar kormány támogatásával többfunkciójú kulturális központot építenek a helyére. Ennek előkészítéseképpen az önkormányzat a Sapientia Alapítvánnyal közösen felvásárolta a volt szálloda környékén lévő házakat, melyeket szintén lebontanak. A Sapientia által megvásárolt két ingatlanról együttműködési megállapodás született a várossal, ami azok lebontását is lehetővé teszi.

A főtértől a moziig terjedő területen az akkor beharangozott elképzelés szerint hat intézmény kaphatna új otthont: a Tamási Áron Színház, a Cimborák Bábszínház és az M Studio mellett ide költözne a Bod Péter Megyei Könyvtár, az Erdélyi Művészeti Központ, de ez lenne a székhelye a még létrehozandó Székely Filharmóniának is. Később, az orosz–ukrán háború nyomán kialakult nehéz magyarországi gazdasági helyzet közepette bejelentették: a kulturális és ifjúsági központra szánt közel 120 millió lej értékű magyar kormánytámogatást a Sapientia-egyetem sepsiszentgyörgyi campusának megépítésére irányítják át, a Bodok Szálló bontására viszont mielőbb sort kerítenek. Ugyanakkor azt közölték, hogy a szálló és a környező pár ház lebontását követően ideiglenesen parkolót alakítanak ki a területen, és ha letisztul a helyzet a finanszírozás körül – a magyar kormány ígérete szerint teljesítik a vállalásaikat –, nemzetközi pályázatot írnak ki a központ megtervezésére.