Miért nem szervezhetnek Sepsiszentgyörgyön kiállítást a kisállattenyésztők, miközben Románia-szerte, mindenütt, ahol létezik egyesületük, minden egyes évben bemutatják szebbnél szebb állataikat a közönségnek? Ilyen lehetőség a sepsiszentgyörgyiek számára rég nem adatott. Legutolsó kiállításunk 2018-ban volt, amikor a Háromszéki Kisállat- és Fajbaromfi-tenyésztők Egyesületének szervezésében négy város – a házigazdák mellett Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely – 81 tenyésztőjének 1130 fajállatát (különleges tyúkokat, nyulakat, galambokat, kacsákat, libákat) tekinthették meg a látogatók, idős emberek, óvodás és iskolás gyermekek, állatszeretők.

Idén a nagyon hosszú – hatéves! – szünet után azt reméltük, végre nem akadályozza meg semmi a kiállítás szervezését, mint ahogy korábban az őrkői disznópestis, a Duna-deltai hattyúpusztulás és a feketehalmi pulykaelhullás tette, habár ezekhez nekünk abszolút semmi közünk nem volt.

Napjainkban is vannak kisállat-kiállítások Székely­udvarhelyen, Csíkszeredában, Brassóban is, gratulálunk nekik azért is, mert ők szerencsésebbek, mint mi, akik az állategészségügyi igazgatóság jóvoltából sorvadozunk. Megjegyzem, hogy egyesületünk 2018-ban még 59 tagot számlált, és ez a szám máig 27-re csökkent, ami az említett okok miatt a szervezet sajnálatos megsemmisülését vetíti előre. Kár.

Bede Albert

nyugdíjas tag