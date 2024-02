Klaus Iohannis mint NATO-főtitkár?

A G4media felidézi, hogy az értesülés már csak azért sem meglepő, mert korábban Iohannis is jelezte, hogy hajlandó lenne pályázni a NATO-főtitkári tisztségre. A portál ugyanakkor beszámol arról is, hogy egyes források szerint noha Mark Rutte esélyei nagyok, és tovább növekedhetnek, ám előfordulhat, hogy nem tud kellő számú szavazatot begyűjteni a szövetség keleti szárnyán lévő szövetségesek, mint Bulgária, Magyarország, Törökország és Románia ellenállása miatt. A Reuters hírügynökség szerint viszont az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország is támogatja a jelenlegi holland miniszterelnök NATO-főtitkárrá jelölését, előbbi kettő már hivatalosan is jelezte ezt. A G4media által is idézett Bloomberg ugyanakkor úgy tudja, a 31 tagállamból már 20 támogatja Rutte jelöltségét, köztük Németország is. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország a NATO három legnagyobb befizetője, így az ő jelöltjükkel szemben nehéz dolga lenne egy ellenjelöltnek, a tagállamoknak ugyanakkor egyhangúan kell döntést hozniuk. Szintén az amerikai lap úgy véli, Iohannis elnyerheti a határozottan oroszellenes balti országok támogatását, de Magyarország és Törökország is mögé állhat. A G4media portál a kormányt is megkereste a kérdésben, ám az értesülést nem is erősítették meg, de nem is cáfolták határozottan, Marcel Ciolacu miniszterelnök is csak kitérő választ adott szerdán. Megemlítik ugyanakkor, hogy a korábban kiszivárgott hírek szerint a szövetség szintjén nem merült fel Iohannis neve, mint potenciális főtitkár­jelölt.

Mint ismert, Jens Stoltenberg hivatalban lévő NATO-főtitkár októberben távozik a szövetség éléről. A norvég politikus valójában már tavaly kitöltötte mandátumát, de még egy évet vállalt, mivel a tagállamok nem tudtak megegyezni a főtitkárjelölt személyében.