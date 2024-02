A miniszterelnök a kor­mányülés elején elmondta, hogy idén közel 10 ezer új orvost, asszisztenst, ápolót és egészségügyi dolgozót vonzanának a kórházakba. „Ez jobb szolgáltatást jelent majd a betegek számára, ugyanakkor a kórházak jelenlegi egészségügyi személyzetére is kevesebb nyomás nehezedik majd” – fogalmazott. A kormány által elfogadott dokumentum szerint összesen 706 helyet szabadítanak fel az orvosoknak, ez teljesen lefedi a kórházak által megfogalmazott igényt. A többi felsőfokú végzettségű egészségügyi dolgozóknál (mások mellett gyógyszerészek, biológusok, biokémikusok, fizikoterapeuták, technikusok) már nem ennyire rózsás a helyzet, 45 zárolt állást szabadítottak fel összesen, ami kevesebb mint egyharmada a szükségletnek. Az asszisztensek esetében közel 750 állás tölthető be, az igények ennek a duplájáról szólnak. Orvosírnokok, statisztikusok számára 72 állás szabadul fel. A kisegítő személyzet (ápolók, beteghordók) számára 470 állás válik betölthetővé, 75 állás az adminisztratív, míg 107 állás a kiszolgáló, karbantartó személyzet esetében. A nem egészségügyi személyzet esetében is csak a szükséglet egyharmadát fedezik a most meghirdethető állások.

Háromszéken a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház az egyetlen mely állásokat hirdethet meg, 28-at orvosoknak, 23-at asszisztenseknek, 21-et kisegítő személyzet számára. Felsőfokú végzettségű más egészségügyi alkalmazottaknak egy helyet hirdethetnek meg, orvosírnokoknak kettőt, illetve egy kiszolgálói, karbantartóit.