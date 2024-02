Újabb nagyszabású beruházás megvalósíthatósági tanulmányát fogadta el február 9-i rendkívüli ülésén a sepsiszentgyörgyi városi képviselő-testület. A több mint 121 millió lejt kóstáló munkálat a Tamási Áron Színház épületegyüttesének teljes felújítását, átalakítását, észszerűbb átszervezését célozza. Az ingatlan a város tulajdona. A munkálatok kezdésének időpontja még nem ismert, az a városmag (belső udvar) kialakítását célzó, már elkezdett beruházáshoz is kötődik.

Az elfogadott megvalósíthatósági tanulmány szerint a korszerűsítés, átalakítás az ingatlan minden szárnyát érinti, egy részükben jelentős változtatásokat terveznek, míg máshol csak kisebbeket.

A főépületben a földszinten nem terveznek alapvető módosítást, megmaradnak a helyiségek (előcsarnok, ruhatár, büfé), de korszerűsítik, felújítják azokat. Az első emeleten található nagyteremben viszont a színpadot, a nézőteret és a páholyt is alaposan átalakítják. Az elképzelés szerint az új nézőtér 130 férőhelyes lesz, a páholy 60. A szintén ezen az emeleten található színészi öltözőket átszervezik, összesen négyet alakítanak ki, s átszabva, de megmarad a jelmeztár, valamint a műszaki helyiségek.

Egy színészklubot is berendeznek, továbbá ezen az emeleten kap helyet a sminkszoba.

A főépületben a legjelentősebb beavatkozást a második emeleten tervezik, ahol újabb helyiségeket, próbatermet alakítanak ki a színészeknek, illetve a hang- és fénytechnikusoknak is lesz egy tér. A főépület külsejének felújítása, rendbetétele is szerepel a tervek között, a tanulmány szerint a homlokzatot az 1950-es években végzett átalakítás előtti formában állítanák vissza.

A B szárnyban a tanulmány szerint a pince egy részét oly módon újítják fel, hogy vendéglátó egységet lehessen létrehozni benne, a földszinten kisebb korszerűsítést terveznek, míg az emeleten a színház által használt irodákat felújítják, átalakítják. A szárnyhoz tartozó, a városháza épületéhez csatlakozó részen (ahol a Tribel vendéglő is található) különösebb beavatkozást nem terveznek a belső terekben, az emeleten lévő részt az önkormányzat használja, ezt nemrég korszerűsítették, míg a vendéglőt annak működtetője újítja fel.

A Cimborák Bábszínháznak otthont adó C szárnyban az alagsorban megmarad a vendéglő, melyet nemrég korszerűsítettek, a bábszínház által használt helyiségeket az igényeknek megfelelően átszervezik, illetve felújítják. A korszerűsítés minden esetben a közművekre és a villanyhálózatra is vonatkozik.

Végül a színház udvarán lévő D szárnyban (az A szárny mögötti épületrész, ahol a műhelyek egy része volt, illetve felette a színészlakások) a földszinten kereskedelmi helyiségeket alakítanak ki, melyeket a tervek szerint bérbe adnak. Ezeket a jelenleg még kialakítás alatt álló városmag sétálóövezetén át lehet majd megközelíteni. A szárny első és második emeletén irodák kapnak helyet.

A tanulmányban kifejtik, hogy a színház épületegyüttesének korszerűsítését az ingatlan állapota is erősen indokolja, illetve az ott működő intézmények (színház, bábszínház, mozgásszínház) hatékonyabb működése érdekében is szükséges, továbbá a beavatkozás egy másik jelentős beruházáshoz is kötődik. A Szabadság tér, 1918. december 1. út, illetve a Gróf Mikó Imre utca határolta épületek mögötti udvarok sétálótérré alakításáról, azaz a városmag (a „város szíve”) átszervezéséről van szó, s annak egyik meghatározó eleme éppen a színház épületegyüttese.

A korszerűsítés becsült megvalósítási ideje három év, az összköltség meghaladja a 121 millió lejt. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, egyelőre a tanulmányban az szerepel, hogy saját forrásokból oldja meg az önkormányzat, de nagy valószínűséggel külső támogatást szereznek.