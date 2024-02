Szurkolói incidens tanúit keresik

Az esetről állítólag egy videófelvétel is készült, ami rövid ideig a világhálón is látható volt, de hamar eltűnt, a hatóságok pedig nem tudtak használható információval szolgálni – jelentette ki az elöljáró. Elmondta: a focimeccsek napján nem a megyei rendőrség és csendőrség szavatolja a biztonságot, hanem egy erre kiképzett speciális alakulat, amely a Brassó megyei csendőrséghez tartozik. Ők szokták kísérni a szervezetten érkező szurkolókat, ám a vasárnapi incidens – amelyről egyébként senki semmilyen hatóságot nem értesített – szereplői egy személygépkocsiból szálltak ki. A polgármesternek az a kérése: ha valaki szemtanúja vagy elszenvedője volt az incidensnek, az jelentkezzen a városházán, hogy tudjanak eljárást indítani a tettesek ellen. Ebben az önkormányzat is segít, mert Antal Árpád elfogadhatatlannak tartja, hogy Sepsiszentgyörgyön ilyen dolgok történjenek. Elmondása szerint szeretettel, kürtőskaláccsal fogadjuk a szurkolókat városunkban, de elvárjuk tőlük, hogy civilizáltan viselkedjenek, ahogy az itteni szurkolók is teszik, mikor más városokba látogatnak el.

A vasárnapi incidenssel kapcsolatosan az első feladat annak kiderítése, hogy megtörtént vagy sem – hangsúlyozta a polgármester. Elmondta, hogy beszélt a megyei rendőrség és csendőrség vezetőivel és a brassói csendőrség vezetőjével is, aki épp a sajtótájékoztató alatt közölte: nem voltak ott a Kaufland parkolójában, és senki nem hívta a 112-es sürgősségi telefonszámot, de értesültek arról, hogy volt incidens. Ezek után Antal Árpád arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy bármilyen rendellenesség történik a városban, ne a közösségi oldalra tegyék ki, hanem azonnal hívják a 112-es számot; ha ezt megteszik vasárnap, a hatóságok rögtön azonosították volna a bántalmazókat.