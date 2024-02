Minden, amit a felszíni pontyozásról tudni érdemes /X/

A felszíni pontyozás, vagyis a pellet wagglerezés egyfajta horgász őrület, egyenesen Angliából. Ők találták ki a módszert, ami hosszú idők óta a gyakorlatban is remekül működik. Ha valaki pontyot akar, kötelező elsajátítania!

Mi az a felszíni pontyozás?

A felszíni pontyozás egy különleges és speciális horgász módszer, melynek lényege, hogy a pontyot a víz felszínére csalogassuk. Általában valamilyen úszóra szerelt csalival végezhető el a leghatékonyabban a feladat.

A technika különösen hatékony sekélyebb vizeken, hiszen ezeken a helyszíneken a pontyok is gyakrabban feljönnek a felszínre táplálkozni. Igaz, az itt lévő élelmekre nagyon érzékenyek és elővigyázatosak, így egy kisebb ijedtség esetén szinte azonnal lemerülnek a vízbe. Ennek ellenére valahogyan mégis fontos fenntartani a halak figyelmét, de csak óvatosan – így jönnek képbe a számukra vonzó csalik is.

A felszíni pontyozás technikái

A legnépszerűbb opciók közé tartozik a bombos és a pellet waggler módszere. Utóbbi a gyakoribb, ahol a pelletet használják csaliként, és egy speciális úszóval dolgoznak. De lényegében két szinonimáról van szó. A különbség az, hogy az egyiknél a fenéken, a másiknál a vízoszlop felső harmadában kell horogra akadjanak a halak.

Az eljárás során figyelembe kell venni az etetési taktikákat és a csali kiválasztását is. Az a fontos, hogy ismerjük, és értsük a vízi élővilág, különösen a pontyok gondolkodásának titkait.

A sikeres felszíni pontyozás tehát többtényezős, hiszen a csalik kiválasztásától kezdve a helyes technikáig és a halak viselkedéséig sok mindenre oda kell figyelni. A víz felszínén tapasztalható jelek és szinte minden apróság döntő lehet. Úgy, ahogy az időzítés is, hiszen ez esetben is egyfajta türelemjátékról van szó. Alapvetően viszont ez a technika egy igen izgalmas és aktív módszernek számít a horgászok körében.

Felszíni pontyozáshoz szükséges horgász eszközök és kiegészítők

A hatékonysághoz természetesen elengedhetetlen a speciális horgászfelszerelések és a kiegészítők alkalmazása is. Idetartoznak például a rövid, ámbár annál erősebb pontyos match botok, a végszerelékek és úszók egyaránt.

Fontos tehát az olyan rövid, de erős match botok használata, mint amilyen például a Garbolino Essential Match Carp 300 vagy akár a Super Rocket Carp Match 330 is.

