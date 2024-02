Kerttervezés, a kertalkotás legfőbb alappillére /X/

Ahhoz, hogy a megálmodott terveket mi magunk vagy egy profi szakemberekből álló brigád meg tudja csinálni, elengedhetetlen, hogy ne csak a fejünkben létezzenek az elképzeltek. A Kertelünk kerttervező és kertépítő cég az ügyfelek igényeit és az adott terület lehetőségeit felmérve rendkívül alapos munkát végez. A cég a fővárosban, illetve a közeli agglomerációban végez munkát.

Miért fontos a kerttervezés?

Amikor a szakértő és a megrendelő egymással szemben ülnek, a cél az, hogy előbbi szakmai tudása és utóbbi elképzelései, valamint igényei alapján testet öltsön a leendő kert. Természetesen a telek és a ház adottságait is szem előtt kell tartani, hogy a végeredmény megfeleljen az elképzeléseinknek. A tervdokumentáció segít abban, hogy biztosan lássuk, egy hullámhosszon vagyunk-e a szakemberrel. Ráadásul így könnyebb elképzelni, hogy milyen lesz a jövőbeli kertünk.

A kerttervezés menete

A tervezés megkezdéséhez elengedhetetlen, hogy a ház és a telek pontos méreteivel, valamint elhelyezkedésével tisztában legyünk. Emiatt az építendő kert környezetének helyszíni felmérésére előzetesen sort kell keríteni.

A következő lépésként a megrendelő igényeit is meg kell ismernie a szakértőnek. Továbbá az is nagyon fontos, hogy milyen funkciót szánunk a kertnek. Használhatjuk élelmiszertermesztésre, pihenésre vagy az esztétika is lehet elsődleges cél. A funkcionalitás nagymértékben meghatározza, hogy milyen legyen a kert összképe, vagyis a tervezésre is nagy hatással van.

A felülnézeti tervek, vagyis koncepciótervek nagy segítséget jelentenek, hogy el tudjuk képzelni milyen lesz a terület és szükség esetén további változtatásokat eszközöljünk. Ha a felülnézeti tervek nem nyújtanak elegendő segítséget, akkor a szakértők 3D-s látványtervet is készítenek, ami még szemléletesebb. Emellett a szakértő elvégzi a növénykiírás összeállítást, növénykiültetési, illetve öntözési tervet és az árajánlatot.

A kerttervezés előnyei

Fentebb már említettünk pár pozitívumot, azonban amit még fontosnak tartunk megemlíteni, hogy a döntéshozatalban is nagy segítséget jelent, ha magunk előtt látjuk a terveket. A szakszerű növényültetési terv, valamint a növénykiírás szintén nagyon lényeges, ugyanis biztosítják, hogy évek múltán is harmonizáljanak egymással az egyes növények.

A kerttervezés ára

A kerttervezés ára több tényezőtől is függ, ezért erre a kérdésre nem lehet általános választ adni. Az árkalkulációhoz mindenképp szükség van a megrendelői igények és az egyedi sajátosságok ismeretére. (X)