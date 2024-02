A sepsiszentgyörgyi StartUp HUB vállalkozásfejlesztési, felnőttoktatási és szakképzési központ munkatársai nemrégiben a baróti művelődési ház nagytermében mutatták be tevékenységüket. Az eseményen jelen levő diákokat arra bátorították, fogjanak bele álmaik megvalósításába. Az apró ötletekből építkezve jövőt lehet építeni. Nincs lehetetlen: pályázatok segítségével célt lehet érni. Kijelentéseiket bizonyítván bemutattak két, a StartUp HUB által kiírt pályázaton sikeresen szereplő helyi fiatal vállalkozót is.

Benkő-Soós Ágnes felszólalása első mondataiban Karácsony Zsolt közgazdásznak és Ráduly Róbertnek, a központ baróti munkatársának mondott köszönetet: az ő útmutatásuk és segítségük nélkül egészen biztosan nem létezne a Soós Broidery cég, ezért ő a cég „rokonának” tartja őket.

Néhány esztendővel ezelőtt kezdett hímezni. Nagyon hamar megszerette a kézimunkázást, de a hagyományos módszerrel, azaz a textíliát keretre feszítve meglehetősen lassan ment a munka. Márpedig szerette volna, ha többet, jobbat és szebbet tudna létrehozni. Ám azzal is tisztában volt, hogy egy jó ipari hímzőgép nagyon sokba, több ezer euróba kerül, annak pedig híján volt. Itt segített a StartUp HUB. Részt vett a központ által indított kurzuson, majd megírta a sikeresnek bizonyuló pályázatát. Az eszközvásárlás nem ment egyik napról a másikra, közel egy évbe telt, hogy a tizenöt színnel dolgozni tudó hímzőgépet, a vezérlő laptopot, a hozzávaló programot és egyéb eszközöket beszerezze. A számítógép és a program is nagyon fontos, hiszen annak segítségével tervezi meg a mintát, valamint az változtatja át a vonalakat öltésekké – ha az elkészült, már csak az anyagot kell a hímzőgépbe beállítani és készülhet is már a minta.

Néhány hónapja dolgozik ezzel, s azt reméli, egyre többet, egyre szebb darabokat fog készíteni. Úgy véli, a megrendelések zöme cégektől és önkormányzatoktól érkezik majd, de minden bizonnyal lesznek olyan magánszemélyek is, akik tárgyaikat, vagy éppen ruhájukat egyedivé szeretnék tenni. Bátorítja is a szép dolgokat szerető potenciális ügyfeleket, hogy hímeztessenek, hiszen ez a minta sokkal szebb, mint a nyomtatott díszítés, arról nem is beszélve, hogy a hímzés nem kopik, sőt olykor tartósabb, mint az az anyag, amire rákerült.



Modern fogtechnikai labor

Bende Márk 2022 decemberében nyert pályázatot a StartUp HUB-nál. A huszonötezer eurót az édesapja által létrehozott, ma már kettőjük által működtetett fogtechnikai laborba fektette. Tíz gépet vásároltak, köztük egy szkenner emésztette fel a pályázaton elnyert pénz hatvan százalékát. Ez utóbbi miatt döntött úgy, hogy pályázni fog. Persze, sokat jelent a gipszszedő, a fényező, a kemence vagy éppen az, hogy néhány hónapnyi fizetést, irodai felszerelést, könyvelőségi költséget és biztosítási díjat is tudtak fedezni a vissza nem térítendő támogatásból. De azért a szkenner és a számítógépes program a lényeg: a napi tíz-tizenkét órás munkájukat nagymértékben segítik.

A fiatalember mondanivalóját fényképekkel szemléltette, melléjük magyarázatot is fűzött. Láttatta, miként néz ki egy fogkorona alapja digitális tervezés közben, milyen anyagból dolgoznak, mennyire kreatív a munkájuk, mi készül egyáltalán egy ilyen laboratóriumban.