Az idézett forrás szerint az Új Ház program továbbra is előnyös hitelezési termék, mind a szükséges minimális előleg, mind az idén felére csökkentett adminisztrációs díjak révén (ez évi 0,30%-ról évi 0,15%-ra csökken). További változás a programban az adásvételi szerződések és a megkötött egyéb okiratok hitelesítési díjának 30 százalékos csökkentése, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kivételekkel. A programban részt vevő pénzintézetek: Alpha, BRD-GSG, BCR, Transilvania, CEC, ING, Raiffeisen, Libra Intranet, OTP, EXIM, Unicredit, Garanti, First, Vista, Intesa Sanpaolo és Techventures Bank. A jogosultsági feltételekről, a kért dokumentumokról és a programhoz való hozzáférés módjáról az Országos Kis- és Középvállalkozások Hitelgarancia Alapjának (FNGCIMM) honlapján (fngcimm.ro) lehet tájékozódni. A program 2009-es indítása óta 333 219 kezességvállalást és garanciavállalási igénylést nyújtottak be összesen 31,57 milliárd lej értékben, és a bankok 63,8 milliárd lej hitelt helyeztek ki. A bedőlt hitelek rátája 0,316 százalék, ami jóval kisebb, mint a magánadósokhoz kapcsolódó hitelek nemteljesítési aránya. (Agerpres–fer-)