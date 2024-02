Visky András Megöltem az anyámat című „identitásjátéka” alapján készült a Cimborák Bábszínház sSoha című legújabb előadása, melyet Daróczi Klarissza előadásában és Hatházi András kolozsvári színész rendezésében láthatnak az érdeklődők, a későbbiekben pedig osztálytermi produkcióként is találkozhatnak vele a diákok. A bemutató előadásra ma 18 órától kerül sor a bábstúdióban.

Először másodéves egyetemistaként egy monológot adott elő Visky András darabjából Daróczi Klarissza színésznő, aztán több évig készült színpadra állítani a teljes darabot, ez idáig sikertelenül. Végül a Cimborák Bábszínház égisze alatt, Péter Orsolya társulatvezető jóváhagyásával és Hatházi András, a színésznő volt tanárának rendezői közreműködésével sikerült elkészíteni az egyéni előadást. Amint a színésznő lapunknak elmondta, korábban többféle változatban is dramatizálták a szöveget, az egyik évfolyamtársával is készült bemutatni, de a próbafolyamat megszervezése és a színészi munka együtt olyan sok energiát igényelt, hogy előbb-utóbb mindig meghiúsult a terv.

A darab

A történet Tatrosi Bernadett életéről szól, ott kezdődik, hogy otthagyja az anyja a szülészeten, és addig tart, amíg a lány kijelenti: ő nem tud ölni... „A dolgok őszinte kimondása, felvállalása jellemző erre a darabra, olyan szókimondó emberekről szól, amilyennek magamat is gondolom. Már amikor először elolvastam, annyira megtaláltam magam a replikákban, mintha egy kicsit belőlem, rólam is szólna ez a történet. Ezért döntöttem el, hogy színpadra állítom” – vallotta a színésznő a darabról. Ennél többet nem is árultak el lapunknak az alkotók, csupán annyit mondott még a rendező, hogy őszinte emberi hangoktól a bohóctechnikáig mindenfélét láthat a néző ebben az előadásban. „Mindig tartok attól a kérdéstől, hogy miről szól egy darab, egy előadás, ez olyan, mintha meg kellene mondanom, hogy mire figyeljen a néző, ő pedig csak erre figyel, ezt keresi. Pedig valójában mindenki azt kapja belőle, amit megtalál. Az előadás a nézőben születik meg, mindenki számára másról szólhat. Én nem tudom, hogy más hogyan gondolkodik, de ha van benne kellő önbizalom, kíváncsiság, és nyitott arra, hogy megtudjon valamit a világról és saját magáról, akkor jöjjön el” – fogalmazott lapunknak Hatházi András rendező.

A rendező

Kérdésünkre, hogy milyen volt „itthon” dolgozni, Hatházi András elmondta, hogy valójában már csak a szülei sírja köti őt Sepsiszentgyörgyhöz, és egy jó barátja, alig lát már ismerősöket az utcán. Azért persze él benne egy csomó emlék a várossal kapcsolatosan, jól esett újra végigsétálnia gyermekkora jól ismert helyszínein. Mint mondta, azért vágott bele ebbe a munkába, mert rég ismeri Klarisszát, és az ő személyéből, valamint a vele való kapcsolatából kiindulva izgalmasnak ígérkezett számára, ez a rendezés. Tisztában volt azzal, hogy kis költségvetésű előadás lesz a sSoha, de hozzászokott már a kolozsvári színművészeti egyetemen, ahol tanít, hogy „pénz és megfelelő játékterek nélkül csak a diákok adottak a munkához”. Ezzel kapcsolatosan így vallott: „Amikor kinyitom a hűtőszekrényt, és van benne két tojás, nyilván nem fogok cordon bleu-t készíteni, de sokkal izgalmasabb, inspirálóbb számomra kevésből hozni létre fontos dolgokat.”

Az előadás

A próbafolyamat négy hétig tartott, és nagyon koncentrált, fókuszált munka volt, mondta Daróczi Klarissza, külön kiemelve Kónya Ütő Bence zeneszerzői közreműködését. Bár a darabot két szereplőre írták, sokkal több személyt megidéz a szöveg, hat karakter jelenik meg a színpadon a bábok által, amelyek segítettek elrugaszkodni a realizmus talajáról.

Péter Orsolya, a bábszínház vezetője hangsúlyozta, hogy kettős térben játszanák ezt a produkciót: a hivatalos bemutatót nyilván a bábszínházban tartják, ahol további elő­adások is lesznek, de utána iskolákba is eljuttatnák osztálytermi előadásként. „Az egyetlen gond ilyen szempontból a fénytechnika hiánya lesz, de átalakítjuk majd az előadást olyanra, hogy osztályteremben is tudjon élni” – tette hozzá Daróczi Klarissza.

A társulatvezető emlékeztetett, hogy egy másik hasonló, nagyobb gyermekeknek szóló egyéni előadásuk is készült az idei évadban, az Önarckép bábbal, mert fontosnak tartják tágítani az idén 26 éves Cimborák Bábszínház nézői körét. A klasszikus gyermekelő­adások mellett babaelőadásokat, ifjúsági előadásokat, és kirakat-előadást is bemutattak már, jelenleg is nagyon színes a repertoárjuk. A sSoha 14–99 év közöttieknek ajánlott.

A bemutatót követően, március 6-án, szerdán láthatja az előadást a város közönsége, iskolai csoportok jelentkezését a 0757 047 717-es (Péter ­Orsolya) telefonszámon várják.