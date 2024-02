A kézdivásárhelyi bíróságon tegnap került sor a román állam által az ozsdolai Láros Közbirtokosság ellen 2019-ben indított alapfokú per 24. tárgyalására.

A tárgyalás alig pár percig tartott, s amint azt borítékolni lehetett, újabb halasztással zárult. Emilia Stănculescu bírónő a következő időpontot 2024. április 23-án 14 órára tűzte ki, annak ellenére, hogy Laczkó-Dávid Géza, az alperes ügyvédje egy közelebbi időpontot kért.

A tárgyaláson jelen volt Laczkó-Dávid Géza és Székely János, az alperes két védőügyvédje, a felperest a megyei pénzügyi igazgatóság három jogtanácsosa, az állami erdészetet pedig egy jogtanácsos képviselte.

Ugyanakkor a tárgyalóteremben ott volt Pál István, a közbirtokosság leköszönt elnöke, Lukács Attila közbirtokossági tag, Pénzes Ágoston polgármester, a helyi földosztó bizottság elnöke és Tóth Levente, a község alpolgármestere. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát Percze László konzul képviselte.

A tárgyalás folyamán átadták az Alexandru Țifrea topográfus szakértő által készített szakértői vélemény 36 oldalas kiegészítését, ennek tanulmányozására adott az ülésvezető bírónő két hónapos haladékot. A két védőügyvéd azt kérte az ülésvezetőtől, hogy a következő tárgyalásra a szakértőt is idézze be, hogy kérdéseket lehessen intézni hozzá. Kérésüket a bírónő elutasította. A bírónő a perben lévő feleknek a következő tárgyalás előtt tíznapos határidőt adott, hogy a szakértői kiegészítésről nyújtsanak be véleményezést, észrevételt, kifogást.