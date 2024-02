Zöld Nap-pali tábor Kézdivásárhelyen

A tábor számos célja közül az egyik kétségtelenül az is volt, hogy a sportot kedvelő, a természetet szerető gyerekeket megtalálják, illetve ők is megtalálják az egyesületet annak érdekében, hogy tartós kapcsolat alakuljon ki köztük, azaz rendszeres résztvevőivé váljanak programjaiknak. A gyerekeknek olyan játékos tevékenységeket szerveztek, melyekkel felhívják figyelmüket a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságára. A tábor nemcsak szituációs gyakorlatokból állt, hanem rengeteg kommunikációs, ráhangoló-hangulatoldó, valamint mozgásos programot is tartalmazott. Ugyanakkor izgalmasabbnál izgalmasabb csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vettek részt, de a kézműves-tevékenység, az origami és a hagyományos reggeli torna sem hiányzott a programból. A napközis tábor keretében számos labdajáték, teremfoci, tánctanulás, meseolvasás, asztaliteniszezés, kosárlabdázás, bingó, fogócska és a sakkozás alapjainak ismertetése is szerepelt. Mindezek mellett a tábornak meghívottja is volt: Kató Kincső Barbara a kutyatartásról tartott rövid elő­adást. A foglalkozásokat nemcsak a diákok, hanem a szervezők is nagyon élvezték. A tábor tevékenységébe a Be Active Be Green projekt négy külföldi önkéntese is bekapcsolódott. A négy nap alatt igazi barátságok köttettek, a gyermekek új ismereteket szereztek, sok kalandos feladattal, élménnyel lettek gazdagabbak – tudtuk meg Ráduly Attila egyesületi elnöktől.