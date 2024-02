Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk, a hatóságok egy nagyszabású ellenőrzési akciót indítottak január 16-án a kormánybiztosi hivatalban a 2021-es év utáni beruházásokkal kapcsolatban. A prefektúra a történtek másnapján közleményében ismertette, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség brassói részlegének képviselői begyűjtötték az összes vonatkozó dokumentumot, és azt vizsgálják, hogy történt-e bűncselekmény. Az ügyészek aznap nem csak a prefektúrán, hanem az intézmény vezetőjének a lakásán is jártak.

Ráduly István prefektus tegnap elmondta, a házkutatás óta eltelt időszakban bekérették a vádhatóság brassói kirendeltségéhez, ahol a lakhelyéről elvitt különböző adathordozók tartalmát másolták le, hogy azokat átvizsgálják. Az eljárás kapcsán megjegyezte, az adathordozók, mappák tartalmát az érintett jelenlétében nyitják meg, olvassák el, azonban két és fél nap nem volt elegendő arra, hogy mindent átnézzenek, ezért az adatokat lemásolták. Mint fogalmazott, nincs ellenére a dolog, beleegyezését adta ehhez, és hozzáfűzte: „bárkinek rendelkezésére állok, bármikor, mert amit tettünk, azt jóhiszeműen, szakszerűen tettük”. Meggyőződése, hogy kollégái is hasonlóképpen cselekedtek – szögezte le.

A kormánybiztos ugyanakkor kitért arra is, hogy a januári ellen­őrzést követően a korrupcióellenes ügyészség szakemberei több alkalommal is visszatértek az intézménybe, a beruházásokat vizsgálták, „minden dugaszt és villanykapcsolót” számba vettek, fényképeztek. A maga részéről örül, hogy ezt megtették, s úgy véli, mindez annak bizonyítéka, hogy dolgoznak az ügyön, „csak ne húzzák el” – jegyezte meg. „Ők is, mi is a fizetésünkért dolgozunk” – szögezte le Ráduly István. Kérdésre válaszolva jelezte, érdeklődésére a hatóságoktól azt a választ kapta, hogy sem őt, sem mást nem vádolnak, tehát továbbra is úgynevezett „in rem” eljárást folytat az ügyészség (egyelőre csak azt vizsgálják, egyáltalán feltevődik-e a bűncselekmény lehetősége – szerk.megj.).