FÃ¡klyÃ¡s lesiklÃ¡s SugÃ¡sfÃ¼rdÅ‘n

A Sport-All Sport Club Sólymok csapata a felemás tél ellenére is több versenyen részt vett, sportolói szinte minden alkalommal dobogóra is állhattak. Noha számukra a sugásfürdői edzés a legkézenfekvőbb, a csapat edzője, Vitus Huba úgy döntött, hacsak nem lesz alaposabb lehűlés, már nem folytatják a felkészülést, hamarosan elkezdik a biciklizést és a szaladást. De előtte még kellőképpen elbúcsúztatták a telet Sugásfürdőn: némelyek farsangi ruhában, mások csupán megszokottan, sízőnek öltözve egyet derültek a még mindig sízhető kicsi pályán. A kiépített, szokásos futamot ezúttal vidáman és kacagva teljesítették: síléceiket kézben tartva előbb felszaladtak, majd lecsúsztak, átadva egymásnak a stafétát. A jókedv mellé finom házi pánkó is járt, azt az edző hozta kosarában, s miután még néhányszor lecsúsztak a pályán, sötétedés után fáklyát gyújtottak és himnuszukat énekelve siklottak le a kisebbik pályán. Majd felsorakoztak egymás mellett, miként a huszárok, és Vitus Huba hajdani, Szászrégenben gyártott Combi-R falécén állva megköszönte a pályát működtető ReKreatív Egyesület vezetőségének, karbantartóinak, hogy az enyhe tél ellenére mindent megtettek azért, hogy a gyermekekkel együtt élvezhessék a sízés örömét. A mulatságon jelen volt a Sport-All Sport Club másik sícsapatának edzője, Bocz Attila is, aki lapunknak elmondta: ők az elkövetkező napokban a borsafüredi olimpiai sípályán folytatják a felkészülést.