Barót tanácsának legutóbbi ülésén többször is szóba került a kórház fejlesztése. Új járóbeteg-rendelőt építenének és rendbe tennék az udvart, kétmillió lej értékben fejlesztenék az orvosi eszköztárat, és az intézmény energiaiellátása érdekében napelemparkra is pályáznak.

A költségvetés vitáján Benedek-Huszár János polgármester előbb arról szólt, hogy a város pénztárába a központi költségvetésből félmillió lej érkezik célirányosan a kórházudvar felújítására. Ehhez jön még hozzá az a hétszázezer lej, amit a tavaly aláírt partnerségi szerződés értelmében a megyei tanács ad, illetve 150 ezer lej, amit a tavaly év végén a megyei tanácstól költségvetésük kiegyensúlyozására kaptak volna a környékbeli önkormányzatok, de arról az egészségügyi intézmény fejlesztése érdekében lemondtak. A baróti elöljáró úgy vélte, esély mutatkozik arra, hogy az 5,1 millió lejes, háromévesre tervezett beruházást még tavasszal elindítsák, nyárig pedig el is végezzék a munka idénre ütemezett, 1,35 millió lejbe kerülő részét.

Elkezdődhet az új kórházi szárny építése is. A célt már 2021-ben megfogalmazták, el is készítették a megvalósíthatósági tanulmányt, de várni kellett az alkalmas időre, hogy pályázhassanak. Márciustól nyílik lehetőség erre, ezért a dokumentációt fel kell újítaniuk: nem csak pénzügyi tekintetben, hanem az újonnan épülő középületekre vonatkozó kritériumoknak is meg kell feleltetni. A költségvetésben 160 ezer lejt különítettek el erre a célra.

Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, hogy a járóbeteg-rendelőt valamilyen módon bővíteni kell, hiszen tevékenysége egyre szerteágazóbb. Pár éve még csak hat orvos dolgozott ott, ma viszont már tizenöt főállású mellett még hatan részmunkát vállalnak. Továbbá azért is fontos – mondotta Benedek-Huszár János –, mert a meglévő épület nem elég nagy és felszerelése sem korszerű. Április végéig viszont lehetőség adódik részt venni egy olyan pályázaton, amely által négymillió eurót lehet ilyen célra nyerni.

Az elképzelések szerint a kórház mostani gyűlésterme és a mellette lévő kis műhelyépület között lehetne a négyszintes épületet felhúzni. Még nincs tisztázva, mi hova kerülne, de mindenképp az alsó szinten lennének a különböző laboratóriumok és a röntgen, az első és második emeleten összesen tizennyolc szakkabinetet és kezelőhelyiséget alakítanának ki, és valamilyen rendeltetést kapna a tetőtér is.

A kórház vezetősége is nagyon szeretné, ha ez a beruházás megtörténne – mondotta a polgármester –, fontos szerepet töltene be, mert a családorvosi rendszer egyre gyengül – a körorvosok közül sokan nyugdíjba mentek, helyettük nem jöttek újak –, ezért az emberek ma már a könnyebb betegségekkel is egyenesen a járóbeteg-rendelőhöz fordulnak.

A tanács átadott egy, a kórház mögött található 908 négyzetméteres telket az intézménynek, hogy oda saját igényeire napelemparkot telepíthessen. A beruházás pályázat révén valósulna meg. A rendszer elemeiből kerülne a kórház már meglévő épületeire és erre a telekre is, amelyet eredetileg a kórházi dolgozók parkolójának szántak. Ez nem lesz akadálya, hogy az autók ott állhassanak meg, mert úgy építik meg a rendszert, hogy a napelemek tetőt alkossanak.

A pályázat sikeressége érdekében meg kell hosszabbítani azt a szerződést is, amely értelmében két éve az adott területet a kórház ügykezelésébe adták át, mert a projekt lezárástól kezdve a beruházásnak még legalább öt esztendeig a kedvezményezettet kell szolgálnia – magyarázta az elöljáró.

Részt vennének az egészségügyi minisztérium kórházi felszerelések beszerzését célzó programjában is. Benedek-Huszár János azt javasolta a tanácstagoknak, a költségvetésbe kétszázezer lejt foglaljanak be erre a célra, ezzel kétmillió lej értékben fejleszthetnék a tájegységet kiszolgáló intézményt.

Benedek-Huszár János elmondta, a tavaly ősszel meghozott kormányszigorítások miatt nem tudták a tervek szerint orvosi rendelővé alakítani a miklósvári óvodát, de a szükséges pénz, mintegy százharmincezer lej megvan, így tavasszal elvégezhetik a munkát.