Az ügyészség lapunknak küldött írásos válasza szerint az eddig összegyűjtött információk, bizonyítékok alapján Szabó Margit és Barabás Edit Judit, az iskolaközpontban betöltött tisztségüket kihasználva, 2018 és 2022 között több olyan tettet is elkövetett, melyek a büntető törvénykönyv 295-ös cikkelye alapján sikkasztásnak minősülnek. A hatóság szerint az iskola pénzügyi forrásait közvetlenül és közvetve is saját céljaikra használták fel, és ezzel a becslések szerint 214 ezer lej kárt okoztak a tan­intézetnek. Az ügyészség azt is közli, hogy a rendőrségi nyomozás során újabb bűncselekmények gyanúja merült fel. Szabó Margit esetében bizonyítékok és hivatalos iratok megsemmisítése (Btk. 275-ös cikkely), okirat-hamisítás (Btk. 320-as cikkely), hamis nyilatkozattétel (Btk. 326-os cikkely), valamint hamis okiratok felhasználása (Btk. 323-as cikkely). A vádhatóság arról is tájékoztatott, hogy az eddig összegyűlt bizonyítékok alapján a felsorolt bűncselekményeket a gyanúsított mind a feltételezett sikkasztás időszaka, mind a büntető vizsgálat alatt több rendben is elkövette. Ami Barabás Edit Juditot illeti, nála tíz esetben állapítottak meg sikkasztást, azaz folytatólagosan elkövetett bűncselekményről van szó, ami súlyosbító körülménynek számíthat, illetve vele kapcsolatban is fennáll a gyanú, hogy elkövette valamelyiket a másik gyanúsított esetében azonosított bűncselekmények közül, de erről a vádhatóság nem közölt további rész­leteket.

A vádhatóság továbbá közölte – megerősítve lapunk korábban szerzett értesüléseit –, hogy Szabó Margitot a gazdasági rendőrség január végén 24 órára őrizetbe vette, majd a hónap végén javaslatukra az ügyészség a Sepsiszentgyörgyi Bírósághoz fordult, kérve az előzetes letartóztatás jóváhagyását. A gyanúsított is óvást nyújtott be az őrizetbe vétel ellen ugyanahhoz az ítélőszékhez. A bíróság még aznap elutasította az ügyészség kérését, egyben helyt adva az óvásnak, és hatvannapos hatósági felügyeletre változtatta a tervezett intézkedést. A döntés arra kötelezi Szabó Margitot, hogy a hatóságok, illetve a bíróság rendelkezésére álljon, bármikor beidézik, hogy rendszeresen jelentkezzen a rendőrségen, ne hagyja el az ország területét, csak a vádhatóság beleegyezésével. Emellett megtiltják, hogy felkeresse a tanintézetet, gyakorolja igazgatói tisztségét, kapcsolatba lépjen a másik gyanúsítottal vagy az ügy tanúival. A bíróság azt is jelzi, hogy a kötelezettségek rossz­hiszemű megszegése esetén házi őrizet vagy előzetes letartóztatás foganatosítható a gyanúsított ellen. A bírósági döntés ellen mind az ügyészség, mind a gyanúsított fellebbezést nyújtott be, ezeket a Kovászna Megyei Törvényszék február 5-én jogerősen elutasította, helybenhagyva az alapfokú ítélőszék által elrendelt hatósági felügyeletet.

Jelezni szeretnénk, hogy noha az ügyészség a megkeresésünkre adott válaszában név szerint nem említi a gyanúsítottakat (csak a nevük kezdőbetűit használja), de a tanintézetet, valamint az ott betöltött tisztségüket, beosztásukat megerősítették. A gyanúsítottak neve ugyanakkor fellelhető a romániai bíróságok portálján az előzetes letartóztatás kapcsán hozott döntések kivonatában.

A vádhatóság továbbá azt is közölte lapunkkal, hogy a további vizsgálatot/nyomozást a gazdasági rendőrség végzi az ügyészség felügyelete alatt. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a vizsgálat során a gyanúsítottakat/vádlottakat mindvégig megilleti az ártatlanság vélelme.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő lapunk érdeklődésére elmondta, hogy Szabó Margit még a rendőrségi vizsgálat kezdetének másnapján lemondott igazgatói tisztségéből, a tanintézetet a korábbi igazgatóhelyettes vezeti.