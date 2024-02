A székelypetőfalvi fortyogófürdőt már az 1800-as évektől reumatikus betegségek gyógyítására használták, de csak 1932. július 10-én avatták fel, a kommunizmus idején és a rendszerváltást követő másfél évtized alatt pedig a község akkori vezetői elhanyagolták, majd 2007 nyarán a megyei tanácshoz tartozó Horizont Egyesület közbenjárásával – a Szülőföld Alap által meghirdetett pályázaton nyert hatmillió forintból – a községi önkormányzat és környékbeli vállalkozók segítségével kalákában újjáépítették. Azóta egy felnőtt- és egy gyermekmedence, illetve fafűtéses szauna várja a gyógyulásra és kikapcsolódásra vágyó látogatókat a Székelypetőfalva határában található, nyírfákkal beültetett kis zöld szigetben.

A fürdő folyamatos használatban van, ezért karbantartást és időnként nagyobb javításokat is igényel – tájékoztatott Jakab István Barna megyei alelnök. „Ahhoz, hogy a háromszékiek továbbra is biztonságosan használják ezt a természeti kincset, idén Oláh István megyeitanács-tag kollégámmal és Szigyártó Nimród zabolai alpolgármesterrel a felújítását kezdeményezzük” – mondta az alelnök, aki azt is hozzátette, hogy az elsődleges feladatok közt van a szauna újrazsindelyezése, a kályha kicserélése, új kémény építése és a medencék felújítása, e nemes feladathoz keresik a segítő kezeket és az anyagi forrásokat/szponzorokat.

Szigyártó Nimród alpolgármester szerint nyári szezonban átlagosan heti harminc személy látogatja a fürdőt gyógyulás céljából, de sokan majálisokat vagy hétvégi pikniket tartanak ott. Aki a nyolc-tíz fő befogadására alkalmas szaunát használni akarja, a kulcsot Both László helybeli lakosnál, a zabolai önkormányzat alkalmazottjánál találja meg, telefonszáma a tájékoztató táblára ki van függesztve. A szauna fűtéséhez a fát mindenkinek magának kell biztosítania.