Segítség a legmegfelelőbb ERP rendszer megtalálásához /X/

A vállalatirányítási rendszerek (ERP rendszerek) piacán komoly verseny zajlik. Az nem is kérdés, hogy a kockás füzetet és az Excel-táblák véget nem érő sorát érdemes lecserélni egy modern ügyviteli rendszerre, a kérdés csak az, hogy melyikre?

Érdemes megfontolt döntést hozni

Az ritkán célravezető megoldás, ha az ember az első szembejövő lehetőségre lecsap. A vállalatirányítási rendszer kiválasztásához érdemes több különféle szoftver előnyeivel, hátrányaival is megismerkedni, és nem árt kicsit belemélyedni abba, hogy melyik milyen funkciókat kínál pontosan.

A D4S szoftvere azért lehet jó választás, mert olyan működési struktúrával rendelkezik, amelyet rugalmasan lehet alakítani, és gyakorlatilag nincs olyan iparág, ahol ne lehetne hatékonyan használni. Az alapértelmezett működés kapcsán is lehet átalakításokat végezni az igényeknek megfelelően, méghozzá úgy, hogy ehhez még fejlesztőre sincs szükség.

További mérlegelendő szempontok vállalatirányítási rendszer választásakor

Mivel ERP rendszert nem egy hónapra választ az ember, így további szempontokat is célszerű számba venni. Lényeges kérdés, hogy milyen terméktámogatás jár a kiszemelt ERP rendszerhez? Ez már a kezdetekkor is fontos lehet, nem beszélve a későbbi bonyodalmak elkerüléséről.

A D4S integrált vállalatirányítási rendszerét bárhol, bármikor elérhetik a felhasználók, mivel a működése nem helyhez kötött. A felhőalapú működésnek hála továbbá folyamatosan naprakész maradhat a szoftver, mivel a fejlesztések rögtön a megjelenésüket követően elérhetőek lesznek.

A szóban forgó vállalatirányítási rendszer segítségével a cégek minden folyamata lefedhető, legyen szó akár egy 10 fő alatti kisvállalkozásról vagy egy multinacionális vállalatról. A D4S szoftverében ugyanis minden megtalálható, ami fontos a munkavégzés során. A program használatával megoldható a számlázás, a készletmozgások is könnyen kezelhetők, sőt, még egy vagy több webáruház kezelése is rendkívül egyszerű. A projektekkel kapcsolatos teendőket ugyancsak lefedi az ERP rendszer, amellyel ütemezhetők a gyártások, és az iktatások kezelése is gördülékenyen megoldható.

Hosszú távon a kezelhetőség is egy fontos aspektus

Nap mint nap rengeteg idő múlhat azon, hogy egy adott program mennyire felhasználóbarát. Szerencsére a D4S vállalatirányítási rendszere e téren is igazi mestermunka. A megjelenése modern, letisztult, és nagyon könnyű megtanulni használni ezt a szoftvert. Az automatikus működéseknek hála pedig rengeteg időt meg lehet spórolni, így az alkalmazottak sokkal produktívabban tölthetik a munkaidejüket.

A D4S még oktatóvideókat is rendelkezésre bocsát ügyfelei számára, ami jelentős mértékben megkönnyíti a betanulási folyamatot. Ezek a későbbiek során bármikor visszanézhetők, így adott esetben át lehet ismételni őket, vagy megmutathatók a későbbiek során felvett dolgozóknak is.