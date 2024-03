Egyiptomban turnézik az M Studio

Március 2-án az International Theatre Festival for Sou­thern Youth nevű rendezvényre kapott meghívást az M Studio LIFT produkció­ja. A rangos fesztivált a Kairótól mintegy 570 kilométerre délre fekvő Kena (Qena) városában rendezik meg, ahol előző években Tunéziából, Olaszországból, Lengyelországból, Franciaországból, Szudánból, Jordániából, Algériából, Nigériából, Indiából és rengeteg más országból érkeztek produkciók. Az előadást a Qena Kulturális Palota nyári színpadán játssza a társulat.

Kérdésünkre, hogy más szokatlannak számító helyszínek, például Irán, Dominikai Köztársaság, Örményország vagy Marokkó után hogyan sikerült eljutnia az M Studiónak Egyiptomba is, Márton Imola elmesélte, hogy tavaly ősszel kereste meg őket egy iraki színházi rendező, akit az első iráni útjuk alkalmával Tabrizban ismertek meg, hogy ő válogatja a kenai fesztivál európai előadásait, és ha érdekelné őket egy fellépés Egyiptomban, akkor szívesen látják őket ezen a rendezvényen. A jelentkezési adatlap kitöltése és a fesztiválra való kiutazás leszervezése után a társulatvezető arra gondolt, hogy ha már úgyis Kairóba repülnek – a költséghatékonyság miatt –, és onnan is indulnak vissza, jó lenne ott is bemutatni az előadásukat. Felvette tehát a kapcsolatot az egyiptomi román nagykövetséggel, ahol nagyon pozitívan fogadták az ötletét, és végül az Egyiptomi Francia Intézettel közösen szervezték meg nekik a kairói előadást, mert éppen frankofón hetek lesznek abban az időszakban. Szállást, játszóhelyet és az előadáshoz szükséges technikai asszisztenciát is biztosítanak nekik, tehát a jelek szerint minden gördülékenyen zajlik majd.

„Nagyon örülünk, hogy ez a turné is összejött, néhány napja idéztük fel a fiúkkal, hogy mennyi különleges helyen játszottuk már ezt az előadást. Egyiptom is különlegesnek számít, ahová nem könnyű eljutni, a vendéglátókkal való egyeztetés sem volt egyszerű, többnyire technikai nehézségek miatt. Mivel az arab országokban nagyon ritkán készülnek táncelőadások, ezért például nem ismerik a balettszőnyeg fogalmát...” – mesélte lapunknak Márton Imola.