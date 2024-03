Kelemen Hunor: Megalapítjuk az iskolát

Az RMDSZ elnöke arra reagált, hogy a Maros megyei prefektúra szerdán közleményben tudatta: a marosvásárhelyi ítélőtábla jogerősen érvénytelenítette a helyi képviselő-testületnek a katolikus iskola ügyében hozott 2022-es döntését. Az önkormányzati határozatot tavaly májusban az alapfokon eljáró Maros megyei törvényszék is érvénytelenítette, ezt az ítéletet emelte jogerőre a táblabíróság.

A marosvásárhelyi képviselő-testület tavaly is elfogadott egy határozatot a témában, amelyet szintén megtámadott a bíróságon a prefektúra. A 2023. augusztus 31-én hozott, immár a 2024–2025-ös tanévre vonatkozó önkormányzati döntés érvénytelenítését célzó per még folyamatban van, mint közölték, a következő tárgyalást március elején tartják. Tamási Zsolt, a megszüntetett katolikus iskola volt igazgatója pár hete az MTI-nek úgy nyilatkozott: a per akadályozza a megszüntetett II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium Bolyai Farkas Gimnáziumba tagolt osztályainak önálló intézménnyé alakulását.

„Felháborító! Prefektusként annak örülni, hogy sikerült megakadályozni egy tanintézmény létrehozását. Elfogadhatatlan és minősíthetetlen! Választási kampány idején vagy azon kívül, prefektusként a közösség érdekeit kell szolgálni” – idézte Kelemen Hunort a Maszol. Az RMDSZ elnöke szerint a prefektusban „egy grammnyi empátia sincs a magyar közösség iránt”, az iskolában tanuló gyerekek iránt, azon szülők iránt, akik tíz éve kérik az iskola újbóli megalapítását. Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ mit kíván tenni a továbbiakban az ügyben, Kelemen Hunor kijelentette: „megalapítjuk az iskolát”.

Az ítélőtábla jogerős döntésére az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete is közleményben reagált tegnap. Ebben azt írták: az érvénytelenített, 2022-es önkormányzati határozat „az iskola megalapítási szándékát jelezte, nem az iskola létrehozásáról döntött”. Hangsúlyozták, hogy az egy évvel későbbi, 2023-as tanácsi határozat – amelyben a 2024–2025-ös tanévtől tennék lehetővé az iskola működését – érvénytelenítését célzó per folyamatban van, és bíznak benne, hogy ez esetben az önkormányzatnak ad igazat az igazságszolgáltatás. „Továbbra is kiállunk a szülők, az egyház, a diákok jogos kérése mellett. Minden törvényes eszközzel élni fogunk, hogy a katolikus iskola újjáalakuljon” – áll az RMDSZ közleményében.

A bírósági döntésre tegnap az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) marosvásárhelyi szervezete is állásfoglalásban reagált. Ebben úgy fogalmaznak: „várható volt” az ítélet. „Városunkban az oktatás kérdése régóta a tudatos etnikumközi feszültségkeltés egyik legfőbb eszköze, amelyet – meggyőződésünk szerint – a lehető legrövidebb idő alatt fel kellene számolni.” Hangsúlyozták továbbá, hogy „amíg érdekellentét áll fenn” a katolikus iskola és az annak egykori főépületét bérlő Unirea Főgimnázium között, „addig minden jó szándékú kezdeményezés eleve bukásra van ítélve”.

Leszögezték: a katolikus iskola megalapítása nemzetstratégiai szempontból is kiemelkedő, fontos magyar ügy, ezért „nem megengedhető, hogy ezek a hatóságok – akik egyébként is minden rendelkezésükre álló eszközzel az iskolaalapítás ellen tesznek – olyan hibákra hivatkozhassanak, mint a transzparencia hiánya vagy épp a törvényes előírások be nem tartása”. Az EMSZ szerint a helyzet megoldásához gyökeres változtatásra van szükség. Rámutatnak: a helyi önkormányzatnak olyan helyzetet kell teremtenie, amely révén az Unirea Főgimnázium „megőrizheti presztízsét a román közösségen belül egy modern, jól felszerelt iskolai campusban, a Római Katolikus Teológiai Líceum pedig elfoglalhatja az őt megillető, méltó helyét az egyházi ingatlanban”.