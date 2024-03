Új feladatot kapott Demeter Szilárd

Demeter Szilárd nyerte a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói tisztségére kiírt pályázatot – jelentette be Csák János miniszter. A Petőfi Irodalmi Múzeum jelenlegi vezetője március 6-ától látja el új feladatát, és célja Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ néven egy több jelentős múzeumot koordináló intézményt létrehozni.

Demeter egy Kossuth rádiónak adott interjúban kiemelte: a koordinált együttműködéssel azt kell elérni, hogy az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum közösen tudjon olyan közönségszolgálatot végezni, olyan múzeumpedagógiát és tudás­átadást művelni, amely a magyar nemzeti kulturális identitást egységében képes megmutatni.

Hozzátette: nem szereti a művészeti életre az elmúlt évtizedekben jellemző gettólogikát, amely szerint külön vannak az írók, a képzőművészek, a zenészek, és nehéz az átjárás közöttük. Ez nem tesz jót, mert a kultúra egységes egész – mutatott rá.

A Magyar Nemzeti Múzeum nem egy poros tárgyakat őrző intézmény, hanem tudásközpont, és ennek a tudásnak a sokszínűségét, egységét, komplexitását megmutatni jó feladat – hangsúlyozta.

A jövőt tekintve azt szeretné a legjobban, hogy „ha bárkit megkérdezünk az utcán, tíz magyarból tíz egész pontosan meg tudja fogalmazni, hogy mi a Magyar Nemzeti Múzeum és miért érdemes oda bemenni”.

A forradalminak nevezett pályázatára vonatkozó kérdésre Demeter Szilárd kifejtette: 1802-ben Széchényi Ferenc gróf felajánlotta a magyar nemzetnek a könyvgyűjteményét. Ekkoriban írta meg Kazinczy a pályaművét, amelyben a magyar nyelv alkalmassága mellett érvel a közigazgatás és a művészetek nyelveként, ez abban az időszakban született, amikor Bécs germanizálni akarta birodalmát.

Tehát volt egy nyelvi fordulat, és az anyanyelvi kultúra kicövekelése elkezdődött – emlékeztetett Demeter Szilárd, hozzáfűzve: amikor L. Simon László főigazgató távoztakor a Magyar Nemzeti Múzeum identitása körüli beszélgetések megkezdődtek, arra kereste a választ, hogy ha most alapítanának egy nemzeti múzeumot, akkor az miről szólhatna. Kiemelte: mindarról szól, ami most szerteszét, a gyöngeség állapotában, különböző intézményekben van kiszervezve. „Az én forradalmi javaslatom arról szólt, hogy állítsuk vissza egységbe azt, amit eredetileg is úgy alapítottak” – mondotta.