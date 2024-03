Vlagyimir Putyin évértékelője: A NATO csapásra készül orosz területek ellen

Következő írásunk

A román politikusok és újságíróik folyamatosan kifogásolták, hogy túl sok magyarországi politikus jön Erdélybe. Orbán Viktor például évente megfordul Tusnádon, mandátuma tíz éve alatt Iohannis elnökünk viszont tudtommal csak egyszer tette be ide a lábát. Az igaz, hogy nem üres kézzel jött, hiszen hozott egy román zászlót. Elnöksége alatt inkább távolabbi és melegebb vidékekre utazgat. Megvallom, mindig hiányoltam, hogy a román politikusok nem néznek felénk. De hogyan is jönnének Székelyföldre, amikor az ugyebár sokak szerint nem is létezik?