Várjuk a többieket is

A román politikusok és újságíróik folyamatosan kifogásolták, hogy túl sok magyarországi politikus jön Erdélybe. Orbán Viktor például évente megfordul Tusnádon, mandátuma tíz éve alatt Iohannis elnökünk viszont tudtommal csak egyszer tette be ide a lábát. Az igaz, hogy nem üres kézzel jött, hiszen hozott egy román zászlót. Elnöksége alatt inkább távolabbi és melegebb vidékekre utazgat. Megvallom, mindig hiányoltam, hogy a román politikusok nem néznek felénk. De hogyan is jönnének Székelyföldre, amikor az ugyebár sokak szerint nem is létezik?

Most aztán a korai tavaszon megjött az első fecske, miniszterelnökünk, Marcel Ciolacu, és remélem, a többi párt magas rangú képviselői is tiszteletüket (vagy tiszteletlenségüket) teszik. Az itteni magyar etnikumú románok a fényes bukaresti porta magasságos képviselőinek ígértei alapján aztán eldönthetik, hogy melyik pártra szavazzanak vagy kit válasszanak elnöknek.

Ciolacu kezdetben Marosvásárhelyen azzal biztatott, hogy: „Nem lesz itt semmilyen Székelyföld!” Aztán finomította szavait, mint másodfőzéssel a pálinkát, és azt mondta, hogy nem lesz itt semmiféle székelyföldi autonómia, mert azt nem a románok adták meg, és nem is ők vették el. Mondjuk 1918 előtt nem is adhatták-vehették az autonómiát, mert addig nem is volt errefelé Románia. Azt is mondta, hogy ha igazságtalanság érte volna a (román etnikumú?) székelyeket, annak a valószínűleg szász és magyar etnikumúak voltak az okozói. És a (Székelyföld nélküli) székely etnikumú románok ellen soha nem harcoltak a román etnikumú románok, sőt, együtt harcoltak Mihai Viteazul alatt Erdély, Havasalföld és Moldva egyesítéséért – mondta. Haragszik a (Székelyföld nélküli) székelyekre, mert gyerekeiket nem tanítják meg románul, és nem próbálnak Románia területén fejlődni szakmailag… Mondjuk haragudhatna a román etnikumú román fiatalokra is, akik közül egyre többen nem Románia területén akarnak fejlődni, hanem inkább külföldre pályáznak… el.

Pedig a magyarok meg akarnak tanulni románul, állították a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által szervezett vitán, és azt, hogy csak egy mítosz és előítélet, hogy nem akarnak románul beszélni. De bizony sokan tudják és meg is magyarázzák, hogy miért nem. Hát ugyebár az iskolákat különválasztották. Mert milyen jó volt, amikor a Mikóban az évnyitón vagy évzárón egy szó sem hangozhatott el magyarul, vagy az erdélyi helységneveket csak románul szabadott leírni. (Akkor bezzeg tanultak románul a góbé etnikumú románok!) Aztán a magyar etnikumú románoknak rosszul tanítják a történelmet, hiszen Erdély a három román ország egyike volt, ahol kétezer éve mindig többségben voltak a románok, és ezer éven át elnyomták őket a magyarok. Meg az is baj, hogy mindenféle jogaik vannak és enklavizálódnak. És így tovább…

Most Ciolacu úr megígérte, hogy semmiféle olyan törvényt nem hoznak, amelyből előnyük származna bizonyos etnikumoknak. Gondolom, hogy az ilyen előnyöket, mint az anyanyelvű oktatás, bizony ideje lenne megszüntetni, és akkor a gyerekek (mint Ukrajnában is tervezik) csakis az ország nyelvén tanulnának, aminek nagy hasznát vennék, nem mint a magyarnak.

Ciolacu úr ajánlatot tett az RMDSZ-nek, hogy vegyenek fel választási listájukra valakit valamelyik román pártból. Azon gondolkodom, hogy kit. Valakit, aki jól ismeri a helyi viszonyokat, például Dan Tanasăt? Akkor rá is érvényes lenne a magyar pártfegyelem, és nem jelenthetné fel mindenért a magyar etnikumú románokat. Azt nem tudom, hogy a Szociáldemokrata Párt listájára melyik magyar etnikumú románt tennék fel, mert fennáll annak a veszélye, hogy a párt bomlasztásába kezd, sőt, ahogy minden jó román tudja, biztosan Budapest ügynökévé válna. Szerencsére most Magyarországon új államelnök van Sulyok Tamás személyében, akinek Iohannis elnök máris üdvözlő táviratot küldött. Remélheti, hogy jobban együttműködnek majd, mint a korábbi Novák Katalinnal, aki túl sokat jött ide, és akárcsak Orbán Viktor, nem megfelelően beszélt. Hátha Sulyok nem jön ide, így távolról sokkal jobb lesz az együttműködés.

Most várhatjuk a következő államelnökjelöltet, aki felkeresi vidékünket, például az aranyos George Simiont. Amennyit ígért Ciolacu úr a székely etnikumú románoknak, lehet, annyit ígér George Simion is, és akkor majd nehéz lesz eldönteni, hogy melyiket válasszák elnöknek.

