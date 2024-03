Kovászna Megye Tanácsa meghirdette civil szervezeteknek és egyházközségeknek szóló pályázatait. Újdonság, hogy 150-ről 200 ezer lejre növelték az ifjúsági pályázatok keretösszegét, az eddigi három helyett legtöbb két pályázatot nyújthat be egy szervezet. A teljes elosztható keret 3,2 millió lej, a pályázatok leadási határideje március 22-én 12 óra.

Hagyományőrző egyenruhára is lehet pályázni. A szerző archív felvétele

Pályázni lehet művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatására. A megyei önkormányzat kiemelten támogatja a háromszéki értékek, a kulturális örökség megismertetését, megóvását célzó programokat. Továbbra is lehet pályázni a Székely Ruházati Alap keretében hagyományőrzést szolgáló viselet elkészítésére – népviselet, huszáregyenruha –, ugyanakkor finanszírozás igényelhető jeles kulturális évfordulókra szervezett programokra. Támogatják a települést, a térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok megjelentetését. Pályázhatnak egyesületek sportprojektek társfinanszírozására egyéni és csapatsportok területén.

Idéntől egy szervezet legtöbb két, különálló programot tartalmazó pályázatot nyújthat be április 29-e és december 5-e között megvalósítandó programokra.

A 3,2 millió lej keretösszegből 2 milliót egyházaknak szánnak, 400–400 ezer lejt kulturális és szabadidős programokra, 200 ezer lejt sporttevékenységek finanszírozására fordítanak. Tavalyhoz képest 50 ezer lejjel 200 ezer lejre növelték az ifjúsági alapot, mivel egyre több, fiatalokat tömörítő szervezet nyújt be igénylést művelődési, oktatási-tudományos és szabadidős programok szervezésére. Továbbra is kiemelten támogatják a táboroztatást, ezáltal is szorgalmazva a fiatalok körében a minőségi szabadidő eltöltését. A szervezetek 1 és 10 ezer lej közötti résztámogatást igényelhetnek.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke közölte, folyamatosan nő az igény a civil szervezetek és egyházak részéről a megyei önkormányzat pályázatai iránt, melyeknek kiemelt célja a közösségépítés, tartalmas programok, rendezvények biztosítása a vidéki településeken. Az elmúlt évben 457 program valósult meg 3,15 millió lej értékben. Az elnök hozzátette: nagy hangsúlyt fordítanak továbbra is az egyházak tulajdonában levő épített örökség, a templomok, valamint az imaházak és közösségi házak felújítására, ugyanakkor a helyi igényeknek megfelelően temető karbantartására is pályázhatnak mostantól az egyházközségek a működési és fenntartási költségek, valamint az általuk szervezett engedélyezett szociális és gyógyászati programok és egyházi múzeumok működtetése mellett.

A pályázat leadható a megyei tanács iktatójában március 22-én 12 óráig vagy postai küldeményként. A pályázati kiírás elérhető a megyeháza kvmt.ro honlapján.