Ahhoz képest, hogy már hetek óta nem is fagypont, hanem 10 fok fölötti hőmérsékleteket mértek Sepsiszentgyörgyön, elég jól kitartott a kisebbik sugásfürdői sípálya, tegnap azonban a gyarapodó földfoltok miatt be kellett zárni. Ezzel véget is ért a későn – január 13-án – kezdődött síszezon Háromszéken.