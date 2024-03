A lapunk rendelkezésére bocsátott információk szerint tegnap kora délutánig 229 diák jelezte részvételi szándékát, 162-en Sepsiszentgyörgyről, 45-en Kézdivásárhelyről, illetve 22-en Barótról.

Amint arról már beszámoltunk, a felkészítők öt középiskolai tanár vezetésével zajlanak. Sepsiszentgyörgyön Csere Gyöngyvér, Szép Helga, Kiss Mária, Kézdivásárhelyen Sżekeres Jolán, míg Baróton Hegedűs Enikő várja a diákokat.

A helyszínek – amint azt Bodor László, a háromszéki RMDSZ-szervezet ügyvezető elnöke is jelezte – szándékosan nem tanintézetek, mivel el szerették volna kerülni, hogy az iskolai környezet miatt kevesebben jelentkezzenek. Ezért a felkészítők Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ Martinovics Ignác utcai székházában, Kézdivásárhelyen a volt Minorita Rendház épületében, míg Baróton a BRIK (a helyi ifjúsági szervezet) székházában zajlanak heti két órában. Jelentkezni március 7-ig, azaz holnapig lehet, a felkészítő/tanfolyam 11-én indul legtöbb húsz fős csoportokkal.

A kezdeményezésről múlt héten számolt be Bodor László a pedagógusok, valamint Ambrus Zsombor, a Komitátusz vezetőjének társaságában. Mint jeleztük, a tájékoztatón elhangzott, hogy a statisztikák az elmúlt két évben a román nyelv érettségin elbukók arányának növekedését mutatták, ezért döntöttek a felkészítő mellett. Ingyenessé tették, mivel a hátrányos anyagi helyzetben lévő családokból származó fiataloknak is segíteni szeretnének, hogy lehetőleg sikerrel vegyék a román érettségi vizsgát, mely a legnehezebb próbatételnek számít a háromszéki diákok számára, az oktatási rendszer ráadásul nem ösztönzi a fiatalokat a nyelv elsajátítására. Az is elhangzott, hogy a kezdeményezés egyben válasz a tanügyminisztérium hanyagságára is, hiszen az oktatási törvény értelmében a célra az államkasszából kellene forrásokat biztosítani, ám e szabályok gyakorlatba ültetése egyelőre késik, mert az alkalmazási útmutató nem készült el.

A pedagógusok a maguk részéről a bizonytalanságot emelték ki mint fő problémát, nem azt, hogy nem készülnek kellőképpen a diákok vagy nem veszik komolyan az érettségit. Arról is szó esett, hogy a fiatalokban felmerülő kétségek és félelem a dolgozatok digitalizált javítási módszere miatt is erősödhet. Ez véletlenszerű országos szétosztással jár, azaz a háromszéki dolgozatok könnyen valamely kizárólag románok lakta megyébe kerülhetnek javításra. A módszer ugyan kizárja a tévedés lehetőségét, ugyanakkor a megértőbb elbírálást is, ami ismét csak növelheti a sikertelenül vizsgázó magyar diákok arányát.