Meggyúlt egy katrosai panzió

Keddről szerdára virradó éjjel tűz ütött ki egy zárva tartó katrosai panzió épületében. Rengeteg rendőr és a tűzoltóság egy járműve is a helyszínen tartózkodott szerdán.

Szerda délelőtt a Kézdiszentlélek és a Katrosa, illetve az üdülőhelyen és a Kászonjakabfalva felé vezető úton is folyamatosan járőröztek a rendőrök, ugyanakkor a Cupidon Panzió előtti parkolóban is a karhatalmiak több járműve volt látható: javában zajlott a helyszínelés. A lángok annyira hevesek voltak, hogy még Kézdiszentlélekről is látszott, hogy vörös az égbolt a Katrosa fölött, habár a település hegyek által övezett völgyben található.

A Cupidon Panzió egyébként a Katrosából kivezető út bal oldalán áll, az egység évek óta zárva tart. A hétvégi házak felőli oldalán mondhatni semmi nyoma annak, hogy valami történt volna az ingatlannal, mindössze a műútra néző egyik manzárdablak volt betörve, illetve a kátrányburkolaton látszott némiképp a lángok nyoma. Azonban az épület Nyergestető felé néző fertályán az emeleti rész súlyosan sérült, s jól látszottak a vizes oltás nyomai.

Tudomásunk szerint az ingatlan annak a kézdivásárhelyi férfinak a tulajdonát képezi, akit egy másik társával együtt uzsoráskodással gyanúsítanak, és jelen pillanatban is fogdában vannak, miután az előzetes letartóztatásukat meghosszabbították.