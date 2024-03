Emelkednek a szociális juttatások

Több olyan szociális juttatás összege emelkedett március elsejétől, melyet az úgynevezett szociális referenciamutató alapján számolnak ki, így például a munkanélküli-segély, valamint más, a foglalkoztatottság növelését ösztönző támogatások, de nőtt a korábban szociális segélyként folyósított minimális beilleszkedési jövedelem összege is – derül ki a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség által közzétett tájékoztatóból.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerint az inflációs ráta tavaly 10,4 százalék volt, ennek következtében a szociális referenciamutató értéke 598 lejről 660 lejre módosult. Ennek nyomán több pénzt kapnak a munkanélküli-segélyre jogosultak, az állástalanként nyilvántartott friss végzősök juttatása pedig 299 lejről 330 lejre emelkedik. Az ún. beilleszkedési támogatás összege a korábbi 1794 lejről közel 2000 lejre nő, a társadalom peremére szorultak munkaerőpiaci elhelyezkedését célzó állami támogatás felső értéke pedig 2640 lejre módosul. A szünidők idején diákokat, egyetemi hallgatókat foglalkoztató vállalkozások által igényelhető bértámogatás is változik, a korábbi 299 lej helyett idén havi 330 lej hozzájárulást kaphatnak.

Háromszéken január végén 3369 állástalan szerepelt a szakhivatal nyilvántartásában, közülük mindössze 595-en jogosultak munkanélküli-segélyre. Kelemen Tibor intézményvezető lapunk érdeklődésére elmondta, a hivatalosan jegyzett háromszéki munkanélküliek átlagban havi 900 lejes juttatást kapnak, és mintegy húsz személynek folyósítanak ennél magasabb, 1700–2000 lej körüli összeget.

Csép Éva Andrea képviselő, az RMDSZ munkaügyi szakpolitikusa szerint az intézkedés azokat is érinti, akik gyereknevelési szabadságon vannak és az erre az időszakra vonatkozó minimális összeget kapják (ennek értéke az emelés nyomán 1651 lej lett a korábbi 1496 lej helyett). Szintén növekszik a juttatás azok esetében, akik havi elhelyezési pótlékot kapnak, és több pénz jár azoknak az örökbefogadó szülőknek is, akik az összeszokási szabadság idején havi juttatásra jogosultak. A politikus tájékoztatása szerint emelkednek a fogyatékkal élők számára biztosított összegek, kiegészítő pótlékok is.