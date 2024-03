Lemosták, megtisztították az utcákat

A tavaszi nagytakarítást tervek szerint március 15-ig a megyeszékhelyen befejezik. A köztisztasági társaság beszámolója szerint azért dolgoznak éjszaka, hogy ne zavarják a közlekedést. Azokat a szakaszokat járták be, ahol szemmel láthatóan sok por, homok gyűlt össze. Első körben gőzborotvával, speciális járművekkel takarítottak, majd ezt követte a gépi seprés. Az úttesteket, járdákat egyébként év közben is folyamatosan mossák, takarítják. Máthé László igazgató jelezte, azokban az utcákban, ahol aszfaltozás zajlik, vagy amelyek szélén folyamatosan autók parkolnak, nem tudnak hasonló munkálatokat végezni, azonban a város jelentős részét ennek ellenére is sikerült megtisztítani. (dvk)