Sima továbbjutás

A címvédő és házigazda Sepsi-SIC szombaton a 3. percben már 10 ponttal vezetett a másodosztályban érdekelt Agronómia Bukarest ellen, a különbség pedig megmaradt az első negyed végére is (27–17). A másodikban főkét az ifjúsági játékosaink voltak pályán, így kiegyenlítődött a küzdelem, de a zöld-fehérek ennek ellenére tovább tudták növelni előnyüket (49–35). A térfélcserét követően rákapcsoltak a szentgyörgyi lányok, és harmincpercnyi játék után végleg eldőlt a párharc (77–42). Az utolsó felvonásban sem lassított Zoran Mikes csapata, még úgy sem, hogy a bosnyák edző pihentette a fontosabb játékosait. A Sepsi-SIC végül 107–52-re nyerte meg a negyeddöntőt, a legjobb négy között pedig következett a Konstancai VSK elleni rangadó.

Női kosárlabda, Román Kupa, negyeddöntő: Sepsi-SIC–Agronómia Bukarest 107–52 (27–17, 22–18, 28–7, 30–10). Vezette: Amalia Marchis, Diana Bucerzan, Ruxandra Gabriela Pașca. Sepsi-SIC: Hrisztova 14/3, Armanu 11/6, Cătinean 3/3, Janković 20, Green 9/3–Gereben 11, Nyst­röm 9, Mikes 3/3, Belegante 2, Veress 3/3, Range 15, Toma 7/3. Edző: Zoran Mikes. Agronómia: Pop 12/3, Chițanu 13, Cristea 2, Petrof 17/9, Militaru 4–Ilinca Barbu, Carmaciu, Stanciu, Teodosiu 4, Perian, Iris Barbu Tenu. Edző: Seda Erdoğan.

A további eredmények: Alexandria–Marosvásárhelyi VSK 78–69, Târgoviște–Bukaresti Sportul Studențesc 108–38, Kolozsvári U–Konstancai VSK 45–76.

Lemaradtak a döntőről

Több mint ezerhatszázan voltak kíváncsiak a Sepsi-SIC elődöntőjére, amelyet a pályaválasztó Konstancai VSK kezdett jobban, hiszen a 4. percben már 10 pontos volt az előnye. Hazai időkérés után lendült csak igazából játékba a címvédő, amely három pontra is felzárkózott (20–17). A második negyedet Mărginean triplája nyitotta meg, majd színre lépett a remek napot kifogó Hrisztova, és a 13. percben vezetett együttesünk (29–31). A roppant kiélezett és fordulatos folytatásban még kétszer volt előnyben a Sepsi-SIC, ám lányaink kétpontos hátrányban vonultak szünetre (47–45). A fordulás után is kemény csata zajlott a pályán, és bár kosarasaink végig ott loholtak a tengerpartiak nyomában, nem tudták megfordítani az eredményt (71–62). Az utolsó játékrészben is ment az adok-kapok, támadásról támadásra csökkent a Sepsi-SIC hátránya. A frenetikusan szurkoló nézőközönség támogatásával szárnyaltak lányaink, a 37. percben csak egy pont volt a különbség a két csapat között (79–78). Innen a szerencse elpártolt tőlünk, és a véghajrá emberfeletti nyomását jobban bíró konstancaiak 88–80-ra győztek, így hat idény után a Sepsi-SIC először nincs a Román Kupa fináléjában.

Női kosárlabda, Román Kupa, elődöntő: Konstancai VSK–Sepsi-SIC 88–80 (26–21, 21–24, 24–17, 17–18). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Vezette: Alin Faur, Alexandra Stan, Amalia Marchis. Konstanca: Gödri-Părău 24/3, Higgins 16, Koizar 3, Mărgi­nean 12/3, Živković 10/3–Ghizilă 7/3, Podar, Fota, Irimia 4, Delić 5, Koizar, Jones 7/3, Croitoru. Edző: Emilian Alexandru Olteanu. Sepsi-SIC: Hrisztova 38/9, Armanu 4/3, Cătinean 2, Janković 2, Nyst­röm 13–Gereben, Green 6/3, Mikes, Bele­gante, Veress, Range 15, Toma. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Armanu (40.)

A másik elődöntő eredménye: Alexandria–Târgoviște 54–81.