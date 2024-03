A Sepsi-SIC az alapszakaszban már kétszer is legyőzte pénteki ellenfelét, így a papírforma szerint nem volt kérdéses a zöld-fehérek sikere, csupán azt födte homály, hogy mekkora gólkülönbséggel nyer majd a háromszéki újonc. A 4. percben Máthis M. és Veress kapufája jelezte, hogy a mieink komolyan veszik a partiumiakkal szembeni párharcot, majd Mánya juttatta előnyhöz együttesünket (1–0). Kevéssel később duplázott a Sepsi-SIC játékos-edzője, aztán Veress is beköszönt (3–0). A 10. percben Szőcs szép egyéni akció végén szerzett gólt (4–0), majd egy újabb Mánya-találat következett (5–0). A folytatásban két vendégkapura rúgást is feljegyezhettünk, az első félidőt pedig Szőcs gólja és simándi kapufa zárta (6–0). A térfélcsere után két ziccert is kialakítottak az Arad megyeiek, válaszképpen viszont Szőcs megzörgette a hálójukat (7–0). A továbbiakban a gólgyártásba bekapcsolódott Csősz, Fábián, majd két találattal Bende is (11–0), aztán a végeredményt a mesternégyest jegyző Szőcs állította be (12–0). A szép játékkal előrukkoló Sepsi-SIC tehát magabiztos és fölényes győzelmet aratott a szerényebb játékerőt képviselő Sólymok ellen, csapatunk a hét végén pedig a Mausoleul Mărăşeşti vendégjátékára készülhet.

Teremlabdarúgó 1. Liga, alsóházi rájátszás – 1. forduló: Sepsi-SIC–Simándi Sólymok 12–0 (6–0). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 400 néző. Vezette: Laurențiu Deaconu, Liviu Darjan. Sepsi-SIC: Papp–Szőcs, Máthis M., Máthis B., Gáll (cserék: Korodi, Kusztos, Veress, Isac, Mánya, Bende, Fábián, Asztalos, Csősz). Edző: Mánya Szabolcs. Simándi Sólymok: Laurovics–Găleancu, Morariu, Ujoc, Mărcuș (cserék: Albu, Buruiană, Trif, Tomuța, Onița, Neagu, Năstase). Edző: Daniel Mărcuș. Gólszerzők: Mánya (4., 6., 15.), Veress (6.), Szőcs (10., 19., 26., 34.), Csősz (28.), Fábián (30.), Bende (31., 32.). (tibodi)