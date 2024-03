Fejlődik Kökös

A kökösbácsteleki iskola felújítása tavaly júniusban kezdődött el, a munkálatokra több mint 2 millió lejt fordíthatnak. A polgármester elégedett a kivitelezővel, mint lapunknak jelezte, a határidőkhöz igazodva haladnak a munkával, megerősítették az épület alapját, szigetelték a tetőteret, a cserepezést is sikerült nagyrészt befejezni, a pince is megújult, és új termet építettek a központi fűtésrendszer számára. Tăraș Silviu szerint az építőnek 16 hónap áll rendelkezésre a munkálatok elvégzésére, ám ígéretet kaptak arra, hogy a bácsteleki diákok szeptemberben már az új épületben kezdhetik a tanévet, s ugyanakkor arra is, hogy a választásokig elkészül egy terem, illetve a hozzá tartozó mellékhelyiségek is, így a szavazást is rendezett környezetben tudják megtartani.

A községközpontban álló tömbház munkálatait szintén a helyreállítási alapból fedezik, a tervek az épület hőszigetelését, a tető felújítását célozzák. A közbeszerzés már folyamatban, és amennyiben nem adódik akadály, a munkálatok még ebben az évben lezárulhatnak.

Régi álma valósult meg az önkormányzatnak azáltal, hogy sikerült forrást szerezni egy térfigyelő kamerarendszer telepítésére. Tăraș Silviu jelezte, 24 korszerű kamerát szereltek fel Kökös és Kökösbácstelek bejáratainál, illetve az útkereszteződésekben. A települések közbiztonságát növelő rendszert egy biztonsági tanulmány alapján telepítették, a kamerák jó minőségűek, 180 fokos látószögűek, némelyik automatikusan felismeri a gépjárművek rendszámát.

A helyreállítási tervből elnyert forrásokból autóbusz-megállókat, okospadokat, illetve négy elektromos autótöltőt is telepítenek Kökösben. A köztéri bútorzat kihelyezésére egyelőre még várni kell, mint azt a polgármester elmondta, ehhez első lépésként a két faluban kilenc érintett területet kellett telekkönyvezni. Ez a folyamat nemrég zárult le, a következőkben a szükséges tanulmányokat készítik el.

Tăraș Silviu jelezte azt is, az önkormányzatnak sikerült beszereznie azt a korszerű drónt, amely a helyi önkéntes tűzoltó-alakulat munkáját segíti egyebek közt abban, hogy árvíz esetén megfigyelés alatt tarthassák az elöntött területeket.

Az önkormányzat tervezi ugyanakkor, hogy saját erőből egy-egy köztéri játszóteret létesít a község településein. A közvilágítás felújítására a Környezetvédelmi Alapnál aláírt szerződés biztosít forrásokat, 12 kökösi mellékutca aszfaltozását pedig a Saligny-program révén kívánják megvalósítani.